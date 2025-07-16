Европа готовит многолетнюю помощь Украине

Новый семилетний бюджетный план Евросоюза на период с 2028 года по 2034 год может включать помощь Украине в размере €88 млрд.
Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на проект документа.
Помимо поддержки Киева, в проекте бюджета предусмотрены крупные вложения в глобальные и внутренние программы ЕС. Так, на инициативу «Глобальная Европа» планируется выделить €190 млрд, а на Европейский фонд конкурентоспособности — €522 млрд. Этот фонд должен стимулировать инвестиции в ключевые отрасли и общеевропейские инфраструктурные проекты. Предполагается, что будущий бюджет будет более гибким, чтобы Евросоюз мог быстрее реагировать на кризисы.
Также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена предложить меры по увеличению доходной части бюджета. По данным Politico, обсуждается введение дополнительных налогов, в том числе на табачные изделия и крупные компании с оборотом выше €50 млн.