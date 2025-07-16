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В Украине усомнились в пользе американских «Томагавков»

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Украине будет проблематично использовать американские ракеты «Томагавк» (Tomahawk), даже если их передадут США, заявил замначальника главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий, сообщают украинские СМИ.

«Они не просты в использовании. Основными пусковыми установками являются боевые корабли или стратегические бомбардировщики. У нас нет стратегических бомбардировщиков», – сказал Скибицкий.

Для самих США основной платформой для запуска этих ракет являются корабли.

Также Скибицкий заявил, что сейчас с Вашингтоном ведутся переговоры об отмене ограничений на применение ATACMS.

Ранее The Washington Post утверждала, что Трамп такое согласие уже предоставил. Однако сам он этого не подтверждал.

«Для нас очень важно получить одобрение США на использование ракет большой дальности. Мы хотим уничтожать и дезорганизовывать в соответствии с процедурой НАТО», — сказал Скибицкий.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп рассматривал возможность отправки «Томагавков» Украине, но пока отказался от этой идеи. Сам президент США планы отправить Украине дальнобойное оружие опроверг. Также он заявил, что против ударов Украины по Москве. 

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