Как Мелания повлияла на решение Трампа

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос о влиянии жены Мелании на его взгляды на войну в Украине.
«Она очень умная. Она очень нейтральна. Она чем-то похожа на меня — ей хотелось бы, чтобы люди перестали умирать», — заявил Трамп.
Ранее британское издание The Times сообщало, что Мелания Трамп повлияла на решение мужа о возобновлении поставок оружия Киеву. Она якобы напоминала мужу о последствиях российских атак, а ее отношение к войне обусловлено опытом жизни в бывшей Югославии.
14 июля Трамп сообщил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО. CNN со ссылкой на источники сообщил, что помимо комплексов Patriot США могут также передать странам НАТО для последующей переправки на Украину ракеты малой дальности и боеприпасы для гаубиц.