Как Мелания повлияла на решение Трампа

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос о влиянии жены Мелании на его взгляды на войну в Украине.

«Она очень умная. Она очень нейтральна. Она чем-то похожа на меня — ей хотелось бы, чтобы люди перестали умирать», — заявил Трамп.