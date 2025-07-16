Бизнесмен бизнесмена видит издалека

Особую роль сыграл канцлер Германии Фридрих Мерц, которому, как отмечают его помощники, было легче наладить контакт с Трампом благодаря бизнес-бэкграунду и готовности выделить крупное финансирование на американское оружие. После конституционных изменений Германия получила возможность практически неограниченных заимствований, чего не удавалось прежним канцлерам.

Как пишет The Wall Street Journal, они активизировали контакты с США, а высокопоставленные чиновники пользовались конфиденциальными каналами связи с окружением Трампа.

«Мерц нашел правильный подход и теперь может разговаривать с Трампом по мобильному телефону и заниматься дипломатией чековых книжек, — сказал Нико Ланге, бывший высокопоставленный чиновник Министерства обороны Германии. — В отличие от [президента Франции Эммануэля] Макрона и других, он действительно может подкрепить слова делами».

Вечером 11 июля после просмотра видео с ударами по Украине Трамп позвонил Мерцу и выразил недовольство действиями Путина. Тогда же он согласился на предложение канцлера использовать немецкие средства для закупки американского оружия для Украины.

3 июля Трамп, Мерц и министр обороны США Пит Хегсет обсудили поставки систем Patriot. Мерц предложил Германии закупить две такие системы и передать их Киеву. Трамп, по данным WSJ, не знал о приостановке американских поставок и спросил Хегсета: «Пит, что происходит?» Вскоре поставки были возобновлены.

11 июля Трамп предложил увеличить немецкую закупку до пяти комплексов Patriot, и Мерц согласился. Германия, по данным источников, может передать Украине два своих комплекса, а взамен заказать новые в США на сумму около $2 млрд. Одну из систем предоставит Норвегия; среди других потенциальных участников упоминаются Канада, Финляндия, Дания и Нидерланды.

14 июля Трамп официально заявил, что помощь Украине будет продолжаться, но финансироваться за счет европейских стран. США, по его словам, готовы передать до 17 комплексов Patriot, а союзники восполнят поставленные системы за свой счет.

Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что Берлин и Вашингтон согласовали поставку двух комплексов Patriot. По его словам, с Хегсетом они договорились «быстро и тихо» решать вопросы по сделке. В ночь на 16 июля Трамп заявил, что ракеты для этих комплексов уже направлены на Украину.