USD 1.7000
EUR 1.9753
RUB 2.1795
Подписаться на уведомления
США арендуют Зангезурский коридор на сто лет. Предложение внес Эрдоган
Новость дня
США арендуют Зангезурский коридор на сто лет. Предложение внес Эрдоган

Бизнесмен бизнесмена видит издалека

11:41 604

Ужесточение позиции президента США Дональда Трампа в отношении России стало результатом многомесячных усилий европейских лидеров.

Как пишет The Wall Street Journal, они активизировали контакты с США, а высокопоставленные чиновники пользовались конфиденциальными каналами связи с окружением Трампа.

Особую роль сыграл канцлер Германии Фридрих Мерц, которому, как отмечают его помощники, было легче наладить контакт с Трампом благодаря бизнес-бэкграунду и готовности выделить крупное финансирование на американское оружие. После конституционных изменений Германия получила возможность практически неограниченных заимствований, чего не удавалось прежним канцлерам.

«Мерц нашел правильный подход и теперь может разговаривать с Трампом по мобильному телефону и заниматься дипломатией чековых книжек, — сказал Нико Ланге, бывший высокопоставленный чиновник Министерства обороны Германии. — В отличие от [президента Франции Эммануэля] Макрона и других, он действительно может подкрепить слова делами».

Вечером 11 июля после просмотра видео с ударами по Украине Трамп позвонил Мерцу и выразил недовольство действиями Путина. Тогда же он согласился на предложение канцлера использовать немецкие средства для закупки американского оружия для Украины.

3 июля Трамп, Мерц и министр обороны США Пит Хегсет обсудили поставки систем Patriot. Мерц предложил Германии закупить две такие системы и передать их Киеву. Трамп, по данным WSJ, не знал о приостановке американских поставок и спросил Хегсета: «Пит, что происходит?» Вскоре поставки были возобновлены.

11 июля Трамп предложил увеличить немецкую закупку до пяти комплексов Patriot, и Мерц согласился. Германия, по данным источников, может передать Украине два своих комплекса, а взамен заказать новые в США на сумму около $2 млрд. Одну из систем предоставит Норвегия; среди других потенциальных участников упоминаются Канада, Финляндия, Дания и Нидерланды.

14 июля Трамп официально заявил, что помощь Украине будет продолжаться, но финансироваться за счет европейских стран. США, по его словам, готовы передать до 17 комплексов Patriot, а союзники восполнят поставленные системы за свой счет.

Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что Берлин и Вашингтон согласовали поставку двух комплексов Patriot. По его словам, с Хегсетом они договорились «быстро и тихо» решать вопросы по сделке. В ночь на 16 июля Трамп заявил, что ракеты для этих комплексов уже направлены на Украину.

Встреча один на один между Алиевым и Бердымухамедовым
Встреча один на один между Алиевым и Бердымухамедовым фото; обновлено 12:12
12:12 2997
Сирия отказалась от Голанских высот. А в Израиле потребовали убить президента Сирии
Сирия отказалась от Голанских высот. А в Израиле потребовали убить президента Сирии
12:00 1379
В Украине усомнились в пользе американских «Томагавков»
В Украине усомнились в пользе американских «Томагавков»
11:34 1216
Пятьсот метров до рая в Мерсине...
Пятьсот метров до рая в Мерсине... непутевые заметки
11:25 1752
А что для России Зангезурский коридор?
А что для России Зангезурский коридор? взгляд из Москвы; все еще актуально
15 июля 2025, 20:33 9474
Новые приключения азербайджанцев в России
Новые приключения азербайджанцев в России
11:09 2598
Гибель «Адмирала Кузи»
Гибель «Адмирала Кузи» вместо некролога
00:02 11989
Зангезурская буря: борьба за новую архитектуру Кавказа
Зангезурская буря: борьба за новую архитектуру Кавказа главная тема; все еще актуально
15 июля 2025, 19:38 6000
Пашинян согласен на Зангезурский коридор
Пашинян согласен на Зангезурский коридор обновлено 12:30
12:30 3536
Главу азербайджанской диаспоры и его сына будут судить
Главу азербайджанской диаспоры и его сына будут судить обновлено 11:21
11:21 3791
С сегодняшнего дня в Китай без визы
С сегодняшнего дня в Китай без визы
09:17 2998

ЭТО ВАЖНО

Встреча один на один между Алиевым и Бердымухамедовым
Встреча один на один между Алиевым и Бердымухамедовым фото; обновлено 12:12
12:12 2997
Сирия отказалась от Голанских высот. А в Израиле потребовали убить президента Сирии
Сирия отказалась от Голанских высот. А в Израиле потребовали убить президента Сирии
12:00 1379
В Украине усомнились в пользе американских «Томагавков»
В Украине усомнились в пользе американских «Томагавков»
11:34 1216
Пятьсот метров до рая в Мерсине...
Пятьсот метров до рая в Мерсине... непутевые заметки
11:25 1752
А что для России Зангезурский коридор?
А что для России Зангезурский коридор? взгляд из Москвы; все еще актуально
15 июля 2025, 20:33 9474
Новые приключения азербайджанцев в России
Новые приключения азербайджанцев в России
11:09 2598
Гибель «Адмирала Кузи»
Гибель «Адмирала Кузи» вместо некролога
00:02 11989
Зангезурская буря: борьба за новую архитектуру Кавказа
Зангезурская буря: борьба за новую архитектуру Кавказа главная тема; все еще актуально
15 июля 2025, 19:38 6000
Пашинян согласен на Зангезурский коридор
Пашинян согласен на Зангезурский коридор обновлено 12:30
12:30 3536
Главу азербайджанской диаспоры и его сына будут судить
Главу азербайджанской диаспоры и его сына будут судить обновлено 11:21
11:21 3791
С сегодняшнего дня в Китай без визы
С сегодняшнего дня в Китай без визы
09:17 2998
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться