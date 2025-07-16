Ракеты Patriot на пути в Украину

«Они уже отправляются. Они идут из Германии, а затем Германия их замещает. И во всех случаях США получают полную оплату», — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов на авиабазе Эндрюс.

Президент США Дональд Трамп заявил, что поставки ракет для комплексов Patriot Украине, которые он пообещал ранее, уже идут.

Накануне Трамп говорил, что батареи и ракеты для Patriot прибудут в Украину «очень скоро, в течение нескольких дней» и называл число 17, готовых к отправке, но не уточнял, что имеется в виду.

Заместитель главы военной разведки Украины Вадим Скибицкий после этого говорил, что не знает точно, о каком количестве комплексов идет речь. «Мы не знаем наверняка. 17 — это огромное число, если речь идет о батареях. Если речь идет о пусковых установках, то это возможно», — сказал он.

14 июля Трамп, выступая с «важным заявлением», пообещал Москве вторичные санкции в виде 100-процентных пошлин в случае, если перемирие в Украине не будет достигнуто в течение 50 дней, а Киеву — новые поставки, которые оплатят европейские страны. В Кремле заявления Трампа о санкциях в отношении России назвали «весьма серьезными».