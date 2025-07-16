Юг Газы на части: Израиль создал еще один коридор

По словам военных, это стало важным шагом для давления на ХАМАС и разгрома его «Бригады Хан-Юниса».

Армия Израиля завершила операцию по созданию коридора «Маген Оз» в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, фактически разделив город на западную и восточную части, сообщают израильские СМИ.

Протяженность коридора составляет около 15 километров. В операции участвовали бойцы бригад «Голани» и «Барак», которые продвигались навстречу друг другу. За несколько недель были уничтожены десятки боевиков, подземные туннели и оружейные склады.

Теперь юг Газы разделен на три части: ранее созданный коридор «Мораг» отделяет Рафах от Хан-Юниса, а новый коридор — сам Хан-Юнис надвое. Это, по утверждению израильской армии, позволяет эффективнее бороться с боевиками и обеспечивать гуманитарные зоны.