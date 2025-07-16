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Иран захватил иностранный танкер

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Власти Ирана задержали в Оманском заливе иностранный нефтяной танкер с 2 млн л контрабандного топлива. Судья провинции Хормозган Можтаб Гахремани объявил об аресте судна, сообщает иранское информагентство Mehr.

Местные власти пока не уточнили данные о государственной принадлежности танкера.

Утверждается, что судно задержали из-за неполного набора документации на перевозимый груз. Впоследствии прокуратура города Джаск возбудила уголовное дело о контрабанде. Аресту подверглись также 17 членов экипажа, включая капитана. Сейчас нефть исследуют, чтобы установить ее происхождение и точный объем на борту.

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