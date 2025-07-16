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Сирия отказалась от Голанских высот. А в Израиле потребовали убить президента Сирии

12:00 1387

Сирия больше не намерена требовать от Израиля возвращения Голанских высот, пишет издание Times of Israel. Дамаску на данный момент важнее признание новой администрации во главе с Ахмедом аш-Шараа.

Сирия также требует от Израиля вывести войска с территорий на юге страны, которые еврейское государство взяло под контроль с января.

Израиль усилит атаки на сирийские проправительственные силы, если те не оставят друзов в провинции Эс-Сувейда в покое и не покинут этот район на юге Сирии, заявил в среду министр обороны Израиля Исраэль Кац.

«Сирийский режим должен оставить в покое друзов в Эс-Сувейде и вывести свои войска. Как мы ясно дали понять и предупредили, Израиль не бросит друзов в Сирии и будет осуществлять политику демилитаризации... Армия обороны Израиля продолжит атаковать силы режима до тех пор, пока они не уйдут из этого района, и вскоре ужесточит ответные меры против режима, если наш сигнал не будет услышан», - заявил министр, слова которого распространила пресс-служба ведомства.

Министр по делам диаспоры Израиля Амихай Чикли на фоне событий на юге Сирии призвал к убийству президента Ахмеда аш-Шараа.

«Если он выглядит как ХАМАС, говорит как ХАМАС и действует как ХАМАС, то он и есть ХАМАС», - заявил Чикли в социальной сети X, отождествив сирийское правительство с ХАМАС.

Определив сирийское правительство как «халифат», Чикли отметил: «Тот, кто считает Ахмеда аш-Шараа законным лидером, сильно ошибается. Он должен быть немедленно ликвидирован».

Таким образом израильский министр публично призвал к убийству президента Сирии аш-Шараа.

Два дня назад в Эс-Сувейде произошли небольшие вооруженные столкновения после того, как группы друзов захватили несколько автомобилей, принадлежащих арабским племенам бедуинов.

Столкновения усилились, поскольку обе стороны задержали несколько гражданских лиц. В результате столкновений погибло не менее 30 человек и еще 100 получили ранения.

После этого, чтобы остановить столкновения, министерство обороны и внутренних дел Сирии направили в регион большое количество подкрепления.

В результате нападений на колонны министерств обороны и внутренних дел погибли 18 военнослужащих, а 9 солдат были взяты в заложники.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац выступил против операций Дамаска на юге Сирии словами: «Мы не позволим причинить вред друзам, Израиль не останется в стороне».

После этого заявления Израиль нанес в общей сложности пять авиаударов по колоннам войск министерств обороны и внутренних дел, дислоцированных в районе провинции Эс-Сувейда.

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