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XalqKart предлагает 7% кешбэк при оплате на АЗС Azpetrol

12:36 139

Дебетовая карта XalqKart, предоставляющая клиентам выгодные условия, теперь предлагает 7% кешбэк/Oil бонусов при оплате на автозаправочных станциях Azpetrol.

При оплате топлива и услуг на АЗС Azpetrol держатели XalqKart получают повышенный кешбэк или Oil-бонусы в размере 7%. Дополнительный кешбэк начисляется только при условии оплаты посредством POS-терминалов Халг Банка, установленных на Azpetrol. Кампания действует до 31 декабря 2025 года.

Напоминаем, что XalqKart - это платежная карта Халг Банка с выгодной программой лояльности, доступная в двух вариантах: Petrol и Cashback, и предлагает клиентам следующие преимущества:

- 2–40% кешбэк, или 3–40% Oil бонусов за безналичные платежи;

- 8% годовых на остаток по счету;

- бесплатные переводы Card to Card на карты местных банков (до 5000 AZN в месяц);

- бесплатное снятие наличных (до 1000 AZN в месяц);

- возможность онлайн-заказа и бесплатной доставки.

По каждой карте клиент может получать до 300 AZN кешбэка в месяц. Более подробную информацию можно получить здесь - https://www.xalqbank.az/ru/castnim-licam/kampanii/xalqkartla-azpetrol-da-7-kesbek-ru?include=menu

Заказать карту XalqKart можно онлайн через мобильное приложение XalqOnline или по ссылке: https://cardorder.xalqbank.az//, а также обратившись в любой филиал Халг Банка. Доставка карты бесплатная.

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az//, по номеру 138 информационного центра, а также на страницах банка в социальных сетях.

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