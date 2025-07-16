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Украина ждет ракеты и готова перейти к активным действиям

12:41 209

Украина готова перейти к активным действиям, если получит дальнобойное оружие. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу Newsmax.

«Мы готовы к действиям, демонстрировать силу», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос, намерен ли Киев наносить удары вглубь территории России в случае получения дальнобойных ракет.

При этом он подчеркнул, что Украина «не обязательно» будет использовать такое вооружение, однако важно, чтобы «Россия знала о его существовании».

«Президент Трамп, вся Америка и Европа знают, что мы хотим мира и прекращения войны. Но русские понимают только силу. Поэтому только жесткие санкции и только мощное оружие. Я помню, что до того, как президент Трамп стал президентом, у нас был мощный пакет сдерживания. Я хотел, чтобы Америка продала нам такой пакет. Но этого не произошло. Мы говорили об этом с президентом Трампом. Я бы очень хотел, чтобы мы были сильными. Демонстрация силы вынуждает Путина сесть за стол переговоров. Не факт, что нам придется применить эту силу, но если Россия знает о ее существовании, это уже весомый аргумент в пользу прекращения войны», - добавил он.

Ранее, 14 июля, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжит поставки оружия Киеву — при условии, что расходы на них возьмут на себя европейские союзники. По его словам, координацию поставок будет осуществлять НАТО.

На этом фоне издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что в беседе с Зеленским 4 июля Трамп обсуждал возможную передачу Украине дополнительных ракет ATACMS большой дальности. Однако уже 15 июля американский лидер опроверг эту информацию, заявив, что не собирается поставлять Киеву дальнобойные ракеты.

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