Напали на сирийских военных

В заявлении ведомства отмечается, что армейские подразделения «продолжают отвечать на источники огня», при этом соблюдая правила ведения боевых действий с целью обеспечения безопасности мирного населения.

В то же время глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия продолжит наносить удары по сирийским военным до их отступления из вышеупомянутого района.

Кроме того, отмечается, что ЦАХАЛ направил еще три роты к израильско-сирийской границе, опасаясь массовых попыток прорыва забора со стороны друзов из Израиля: две роты МАГАВ, а также одна рота с учебной базы бригады «Голани». В общей сложности четыре роты в настоящее время укрепляют сирийскую границу на израильской стороне в дополнение к силам военной полиции, действующим в этом районе.