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Кремль о поставках оружия Украине и ядерной доктрине России

13:30 2304

Россия внимательно отслеживает все сообщения, касающиеся поставок западного оружия Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недавние заявления западных лидеров, включая президента США Дональда Трампа.

«Тема, конечно, высоко стоит в информационной повестке дня. Конечно, мы очень внимательно отслеживаем все соответствующие сообщения», — сказал Песков журналистам.

Он напомнил, что, по словам Трампа, США не планируют напрямую поставлять Украине вооружения, но намерены продавать их своим европейским союзникам, которые при желании смогут передавать эти системы Киеву.

«Это бизнес. Поставки были и до этого. Никто их не прекращал. Просто вопрос в том, кто за них платит. Сейчас за них будут платить некоторые европейцы. Вы слышали, что французы не будут платить, чехи не будут платить. То есть там тоже сейчас будут свои разногласия. Сколько платить? Сколько денег? Гражданам-то ничего не останется», — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что пока не идет речи о поставках Украине американских дальнобойных ракет. По его словам, звучали «противоречивые заявления из Германии» о возможных поставках ракет Taurus, но «остатки разума дают о себе знать, и пока говорят о том, что Taurus не поставляются».

Представитель Кремля также напомнил, что все положения обновленной российской ядерной доктрины, включая возможность ядерного ответа на применение против России обычного вооружения, продолжают действовать.

Песков подтвердил, что прямой телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом пока не запланирован, но «он может быть организован очень быстро».

Пресс-секретарь президента РФ вновь призвал Запад оказать давление на Киев, чтобы тот согласился на новый раунд прямых переговоров с Россией.

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