Шейх бен Заид приехал к Эрдогану. Связано ли это с Азербайджаном?..

Бурханеттин Дуран, директор по коммуникациям аппарата президента Турции, сообщил в соцсети X, что «ожидается, что два лидера обсудят шаги по углублению стратегического партнерства между двумя странами». Он также отметил, что президенты Турции и ОАЭ «обменяются мнениями по текущим региональным и глобальным проблемам», при этом он не стал вдаваться в подробности.

Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид в среду приехал в Турцию для переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках расширения дипломатического присутствия двух стран в конфликтах от Сирии до Южного Кавказа.

Как отмечает Al-Monitor, этот визит проходит на фоне параллельных дипломатических усилий двух региональных держав, включая неофициальные переговоры между Сирией и Израилем, а также урегулирование конфликта на Южном Кавказе.

Последний официальный визит шейха Мухаммеда в Турцию состоялся в июне 2023 года, за ним последовал визит Эрдогана в Эмираты в феврале 2024 года.

Сообщается, что ОАЭ с мая сыграли свою роль в содействии неофициальным переговорам между Сирией и Израилем. На прошлой неделе президент Сирии Ахмед аш-Шараа посетил Абу-Даби.

Турция, несмотря на свои серьезно подорванные отношения с Израилем из-за войны в секторе Газа, дала понять, что молчаливо одобряет возможное примирение между Израилем и Сирией в рамках поддержки Анкарой правительства Ахмеда аш-Шараа. «Если новая администрация в Дамаске хочет достичь определенных договоренностей с Израилем… то это ее личное дело», — заявлял в апреле министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Ранее в этом месяце Эмираты также заняли более активную позицию на Южном Кавказе: на этой неделе в Абу-Даби прошли переговоры между лидерами Азербайджана и Армении. 10 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели в Абу-Даби свою первую официальную встречу после согласования в марте проекта мирного договора.

«Усилия Турции и Эмиратов по содействию примирению в обоих конфликтах отражают стремление региональных держав согласовать свои интересы на фоне растущей нестабильности после 12-дневной войны между Израилем и Ираном в июне, которая ослабила Иран и сместила региональный баланс в сторону суннитских стран», - отмечает Al-Monitor.