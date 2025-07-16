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В США массово увольняют аналитиков по России

13:46 1588

Среди примерно 1350 сотрудников, уволенных на прошлой неделе из Государственного департамента США, оказались старшие аналитики Бюро разведки и исследований (INR), включая специалистов по России и Украине, сообщили несколько действующих и бывших чиновников газете The New York Times. Среди уволенных были и те, кто занимался расследованием военных преступлений российских войск.

Сокращения затронули подразделение Госдепартамента, которое готовит аналитические материалы о мировых событиях для дипломатов США. Тем не менее в бюро еще остаются сотрудники, которые продолжат заниматься вопросами, связанными с Россией и Украиной. Сотрудники Госдепа получили уведомления об увольнении в пятницу — в рамках плана реструктуризации, разработанного госсекретарем США Марко Рубио. Практически никто из уволенных не получит возможности подать заявку на другие должности внутри ведомства.

Госдеп не объяснил причин реорганизации разведывательного бюро. В официальном комментарии представитель ведомства заявил, что изменения направлены на создание более эффективного и гибкого подразделения без ущерба для его ключевых функций, а любые противоположные утверждения являются «необоснованными политическими нападками».

Некоторые чиновники считают, что волна сокращений сулит Госдепу утрату ключевой экспертизы в момент, когда президент Дональд Трамп пытается урегулировать конфликт в Украине, отмечает NYT. Эллен Маккарти, бывший чиновник Госдепа, возглавлявшая INR в течение двух лет во время первого срока Трампа, назвала сокращения «недальновидными».

«Речь не только о рабочих местах — речь о подрыве критически важной способности именно в тот момент, когда она особенно нужна», — отметила Маккарти.

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