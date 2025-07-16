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Зеленский: Американцы не выполнили обещание

14:02 2205

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев должен был получить от США мощный пакет сдерживающих мер, однако этого не произошло. По его словам, только демонстрация силы может заставить Москву сесть за стол переговоров.

«Россияне понимают только силу. Поэтому только сильные санкции и только сильное оружие. Мы готовы к действиям, к демонстрации силы», — заявил Зеленский в интервью американскому телеканалу Newsmax.

Президент подчеркнул, что любое наступательное оружие, предоставленное Соединенными Штатами, станет фактором, способным изменить поведение российского руководства. Даже если оно не будет использовано, его наличие будет играть сдерживающую роль.

«Я бы очень хотел, чтобы мы были сильными. Демонстрация силы заставит Путина сесть за стол переговоров. Не факт, что нам придется применить эту силу, но, если Россия знает о ее существовании, это уже является сильным аргументом для прекращения войны», — отметил он.

Зеленский также сообщил, что Украина сосредоточена на собственном производстве вооружения и ускорении поставок от международных партнеров. На совещании по вопросам обороны, прошедшем 16 июля, обсуждались развитие отечественной оборонной промышленности, договоренности с союзниками и обеспечение армии необходимыми средствами.

В то же время НАТО готовится провести встречу стран-владельцев систем Patriot. Заседание, инициированное главнокомандующим объединенных вооруженных сил альянса, может состояться уже в ближайшую среду. Основная цель встречи — поиск дополнительных батарей Patriot для передачи Украине на фоне продолжающихся российских ракетных ударов.

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