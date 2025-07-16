Эмин Агаларов заменил российских ведущих на азербайджанских

В программу музыкального фестиваля Dream Fest, который пройдет с 23 по 26 июля в Баку, внесены изменения, в том числе — в состав ведущих. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу мероприятия.

«В программу фестиваля, включая состав ведущих, были внесены изменения в связи с официальным уведомлением Министерства культуры Азербайджанской Республики от 29 июня», — сообщили организаторы.

Ранее в качестве ведущих мероприятия заявлялись российские артисты Регина Тодоренко и Милош Бикович, теперь на сайте фестиваля вместо них значатся азербайджанские актер и телеведущий Мурад Дадашов и продюсер и телеведущая Хусния Магеррамова.

Организатором фестиваля выступает народный артист Азербайджана Эмин Агаларов.

Ранее из списка фестиваля были исключены российские исполнители, среди которых Ани Лорак, Тимати, группа «Руки вверх», Владимир Пресняков, Наталья Подольская и другие.