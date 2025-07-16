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Пошлины Трампа принесли Америке миллиарды

14:23 1043

Введенные президентом США Дональдом Трампом дополнительные пошлины на иностранные товары принесли бюджету страны $47 млрд дополнительных доходов.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные Минфина США.

Во втором квартале 2025 года таможенные сборы достигли рекордных $64 млрд — это на $47 млрд больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экономисты объясняют такой рост благоприятной торговой позицией США, обусловленной их центральной ролью в мировой экономике.

«В отличие от 1930-х годов, когда торговые отношения были более сбалансированными, сегодня глобальная экономика строится по модели центра и периферии, где США выступают в роли координирующего центра. Это делает ответные меры на американские пошлины менее привлекательными с экономической точки зрения, даже если политически они выглядят оправданными», — заявила газете профессор международной экономики Городского университета Нью-Йорка Марта Бенгоа.

По данным FT, страны мира не смогли скоординированно отреагировать на торговую политику Трампа, что дало его администрации преимущество в переговорах. Удастся ли им выработать единый ответ, зависит от пошлин, которые Трамп может ввести 1 августа — в день истечения срока очередной отсрочки нового торгового режима.

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