Суд вынес приговор Имамоглу

Стамбульский суд вынес приговор арестованному мэру города Экрему Имамоглу по делу об оскорблении местного прокурора. Он получил 1 год и 8 месяцев лишения свободы, сообщают турецкие СМИ.

Поводом для разбирательства стали заявления, сделанные Имамоглу 20 января в адрес главного прокурора Стамбула Акына Гюрлека и членов его семьи во время заседания одной из парламентских комиссий.

На процессе присутствовали сам Имамоглу, его адвокаты, а также председатель Республиканской народной партии (РНП) Озгюр Озель.

Сообщается, что на вердикт суда будет подана апелляция.

Судебные слушания по делу Имамоглу проходят в стамбульской тюрьме Силиври, где он содержится после ареста в марте по обвинению в коррупции. В заседании суда приняли участие лидер Республиканской народной партии (РНП) Озгюр Озель и адвокаты мэра.