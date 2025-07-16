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Kontakt создал возможность получить кредит всего за 2 минуты, не выходя из дома

14:46 423

Ставя комфорт клиентов на первое место, Kontakt внедрил новую, быструю и полностью онлайн-процедуру оформления кредита с использованием электронной подписи через платформу SİMA. Благодаря этому нововведению совсем скоро клиенты смогут оформить кредит на товар, не выходя из дома — всего за 2 минуты.

С внедрением этой системы клиенты смогут получить кредит без необходимости посещать магазин или подписывать бумажные документы. Теперь, чтобы взять товар в кредит, достаточно всего нескольких шагов: выбрать товар, пройти процесс верификации и подписать договор через платформу SİMA.

Это решение также предоставляет пользователям дополнительные преимущества. Например, в зависимости от кредитной истории может быть увеличен кредитный лимит или предложены индивидуальные условия.

Главное преимущество — необходимость подписать договор только один раз. Больше не нужно повторно подписывать документы, проходить сканирование или другие бумажные процедуры.

Благодаря этому новшеству использование кредита становится еще удобнее и доступнее для клиентов. В ближайшее время функционал будет доступен и в мобильном приложении Kontakt App. Теперь все, что вам нужно — это одно касание, несколько секунд времени — и кредит уже оформлен.

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