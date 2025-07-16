Украинские депутаты устроили потасовку

Депутаты Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» и «Европейская солидарность» («ЕС») Даниил Гетманцев и Алексей Гончаренко устроили потасовку возле трибуны зала заседаний, сообщают украинские СМИ.
В Верховной Раде Украины произошла потасовка pic.twitter.com/7ccI2mE0Gv— Seymur Bakshev (@SBakshev) July 16, 2025
Отмечается, что потасовка между депутатами началась за 10 минут до начала обсуждения вопроса об отставке премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Гончаренко вышел с телефоном к трибуне и попытался затянуть обсуждение предыдущего вопроса повестки о налогах на сою. В ответ Гетманцев толкнул его и попытался вырвать телефон, в результате чего началась драка.
После потасовки Гончаренко призвал коллег по фракции заблокировать трибуну Рады.