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Украинские депутаты устроили потасовку

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15:01 903

Депутаты Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» и «Европейская солидарность» («ЕС») Даниил Гетманцев и Алексей Гончаренко устроили потасовку возле трибуны зала заседаний, сообщают украинские СМИ.

Отмечается, что потасовка между депутатами началась за 10 минут до начала обсуждения вопроса об отставке премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Гончаренко вышел с телефоном к трибуне и попытался затянуть обсуждение предыдущего вопроса повестки о налогах на сою. В ответ Гетманцев толкнул его и попытался вырвать телефон, в результате чего началась драка.

После потасовки Гончаренко призвал коллег по фракции заблокировать трибуну Рады.

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