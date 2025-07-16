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Пашинян: Я с Путиным делил хлеб

15:03 1911

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя возможное прекращение вещания российского телевидения на территории страны, заявил, что «делил хлеб» с президентом России Владимиром Путиным и главой правительства Михаилом Мишустиным, но некоторые российские каналы «перешли все границы».

«У меня открытые, прозрачные отношения с Путиным и Мишустиным, «мы делили хлеб», но некоторые российские телеканалы перешли все границы.

Я бы не хотел принимать решение о прекращении их [вещания], но в России есть силы, которые вынуждают нас сделать этот шаг, а я бы этого не хотел», - заявил премьер Армении.

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