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Российские войска заняли новые позиции в Украине

15:04 770

Армия РФ добилась продвижения сразу на трех направлениях вблизи границы Днепропетровской области. Об этом сообщает военный телеграм-канал Deep State.

На одном из участков отмечается резкий рывок российских сил по трассе в сторону населенного пункта Искра.

В районе Покровска российские подразделения обходят Удачное, приближаясь к Молодецкому. По данным канала, на этом направлении не фиксировалось продвижений в течение продолжительного времени.

Также сообщается о расширении российского плацдарма в районе села Меловое в Харьковской области.

Ранее российские силы продвинулись к северу от Мирнограда со стороны Разино. «Серая зона» в этом районе приблизилась к городу Родинское.

В Запорожской области армия РФ вновь активизировалась в районе Малиновки. Кроме того, на Новопавловском направлении захвачено село Богатырь, а также зафиксировано продвижение в сторону Алексеевки.

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