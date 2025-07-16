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Нападение на полицейских в Грузии

15:33 479

В селе Хелтубани муниципалитета Гори (регион Шида Картли, Грузия) произошло нападение на сотрудников полиции. В результате трое полицейских получили телесные повреждения и были госпитализированы. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Грузии.

Инцидент произошел 15 июля во время исполнения полицейскими своих служебных обязанностей. По данным МВД, сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль для технической проверки и установили, что за рулем находился несовершеннолетний — С.С., 2009 года рождения, не имеющий водительского удостоверения.

После того как полицейские попытались пресечь правонарушение, С.С. и несколько сопровождавших его лиц оказали активное сопротивление. В ходе конфликта в отношении полицейских была применена физическая сила, в том числе холодное оружие. Трое правоохранителей получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь.

По факту нападения возбуждено уголовное дело в отношении Г.С. (1979 г.р.), С.С. (1989 г.р.) и В.С. (1961 г.р.) по части второй статьи 353 Уголовного кодекса Грузии (применение насилия в отношении сотрудника полиции).

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