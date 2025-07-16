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Чем опасно бешенство и что делать при укусе животных?

15:46 270

Любому человеку, укушенному животным, независимо от возраста, следует немедленно обратиться за медицинской помощью и сделать прививку от бешенства, рекомендует начальник отдела особо опасных инфекций Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Минздрава Айтекин Гурбанова.

Во время прямого эфира на официальном аккаунте Минздрава в Instagram Гурбанова сообщила, что, поскольку вирус бешенства опасен для жизни человека, помимо вакцины против бешенства вводят также антирабический иммуноглобулин в зависимости от локализации поражения.

По ее словам, при травмах высокой локализации и укусах животных с подтвержденным диагнозом бешенства, помимо антирабической вакцины, применяется антирабический иммуноглобулин. Одновременно для защиты от столбняка вводится противостолбнячный анатоксин. Курс лечения пострадавшему от животного назначает врач-хирург в лечебном учреждении.

Если пациента укусило известное животное и животное выжило в течение 10 дней, назначается условный курс лечения: «Если животное неизвестно или даже если известно, погибло в течение 10 дней, то пострадавшему назначается безусловный курс лечения».

А.Гурбанова также отметила, что при традиционном лечении пациенту вводят антирабическую вакцину на 0, 3 и 7-е сутки после травмы: «При нетрадиционном лечении пациенту вводят антирабическую вакцину на 0, 3, 7, 14 и 28-е сутки после травмы. Хочу отметить, что каждая из этих инъекций делается внутримышечно».

Врач-эпидемиолог отметила, что бешенство — тяжелый инфекционный зооноз, то есть заболевание, передающееся от животных животным или человеку. Бешенство имеет острое вирусное происхождение и характеризуется воспалительным, дегенеративно-некротическим поражением центральной нервной системы. По ее словам, заболевание передается через укусы, царапины, нанесенные бешеными животными, а также через контакт слюны животных с поврежденной кожей и слизистыми оболочками. После попадания в организм человека через поврежденный участок он через возбудителя проникает в центральную нервную систему, что приводит к энцефалиту. Далее вирус проникает в слюнные железы и начинает там интенсивно размножаться.

А.Гурбанова отметила, что бешенство характеризуется очень тяжелыми симптомами и в большинстве случаев заканчивается смертью: «Скрытый инкубационный период у животных длится от 10 дней до 3–8 недель. По окончании инкубационного периода у животного появляются признаки возбуждения, слюнотечение, рвота, боязнь воды. Животные становятся заразными в конце скрытого периода (за 2–10 дней до начала заболевания). Хотя скрытый период бешенства у человека обычно длится 1–2 месяца, он может сокращаться до 1 недели и длиться от 3–4 месяцев до 1 года. Длительность латентного периода зависит от возраста пациента, состояния иммунной системы, характера травмы (расчесывание, укус, слюнотечение) и ее локализации. Так, у детей инкубационный период заболевания тем короче, чем ближе место укуса к центральной нервной системе».

Заведующая отделением рассказала, что у человека выделяют три стадии развития заболевания: «Во-первых, заболевание начинается с непосредственного дискомфорта в месте травмы или ранения. У пациента возникают депрессивные симптомы и нарушения сна. Температура тела становится субфебрильной. Во-вторых, наблюдаются судороги, спазмы, водобоязнь (гидрофобия), психомоторное возбуждение. В-третьих, пациент становится обездвиженным, температура тела повышается до 40 градусов. В это время наступает кома и паралич, может наступить смерть от сердечно-легочной недостаточности».

За первые 6 месяцев 2025 года по всему Азербайджану зафиксировано 22 406 случаев укусов животных, сказала Гурбанова. При обращении по фактам укусов, царапин, слюнотечения животных лечебное учреждение предоставляет информацию в Центр гигиены и эпидемиологии Минздрава по месту жительства.

По ее словам, при регистрации инцидента собирается полная информация о случившемся, а также осуществляется контроль за тем, чтобы пострадавший был вакцинирован и завершил курс вовремя: «Одновременно информация предоставляется в ветеринарное управление для обеспечения контроля за животными. За первые 6 месяцев 2024 года по республике зарегистрировано 20 528 случаев укусов животных, из них 11 313 – от известных животных и 9 215 – от неизвестных животных. За аналогичный период 2025 года число людей, подвергшихся укусам животных, увеличилось на 1 878 и составило 22 406 человек, из них 12 101 – от известных животных и 10 305 – от неизвестных животных. Зарегистрированные укусы были в основном совершены собаками и кошками».

А.Гурбанова отметила, что за первые 6 месяцев 2025 года, как и за аналогичный период 2024 года, случаев бешенства среди людей не зарегистрировано.

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