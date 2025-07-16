Пезешкиана обвиняют в попытке госпереворота

Президент Ирана Масуд Пезешкиан столкнулся с обвинениями в попытке государственного переворота с целью свержения власти верховного лидера Али Хаменеи. Об этом передает оппозиционный телеканал Iran International.
Сообщается, что более 30 законодателей требуют отставки Пезешкиана, «что свидетельствует об обострении борьбы за власть, лишь на короткое время замаскированной призывами к послевоенному единству». Сторонники жесткой линии обвиняют Пезешкиана в превышении полномочий и заговоре с целью подтолкнуть исламскую республику к нормализации отношений с Израилем. «Администрация Пезешкиана положит конец исламской революции до окончания его президентства», — утверждает депутат парламента Ирана, бывший посол Абольфазл Зохреванд, не приводя при этом никаких подтверждений своим словам.
«Они считают, что, положив конец революции и правлению Хаменеи, смогут начать новую эру и присоединиться к Авраамовым соглашениям», — уверяет депутат. На вопрос, является ли это переворотом, Зохреванд ответил: «Что еще это может быть, если не государственный переворот?»
Iran International отмечает, что сам Пезешкиан намекнул на внутреннюю борьбу в Иране. «Нам не позволено навязывать другим свои взгляды... Те, кто выступает против нас, не обязательно наши враги», — сказал президент на заседании правительства.
Близкий советник Хаменеи Мохаммад Мохбер также высказался по поводу внутреннего политического раскола, осудив растущее давление на Пезешкиана: «Некоторые группы иранских политиков и политических организаций пытаются поставить под сомнение политическую компетентность президента... Это неверный шаг».
«Пыль после взрывов еще не улеглась, но звук поляризации громче, чем разрывы ракет», — заявил в свою очередь бывший представитель правительства Али Рабии. — Давайте предотвратим социальную фрагментацию — именно этого и хотят наши противники».
Ученый-атомщик и бывший депутат Ахмад Ширзад поддержал предостережение Али Рабии, призвав к более инклюзивному подходу, который примирил бы власти с народом.
«Правительство не должно игнорировать требования общества, — заявил представитель Фронта реформ Джавад Эмам. — Оно должно освободить всех политических заключенных, пригласить к участию в политической жизни и объявить всеобщую амнистию, чтобы способствовать возвращению иранских экспатриантов».