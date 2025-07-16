Пезешкиана обвиняют в попытке госпереворота

Сообщается, что более 30 законодателей требуют отставки Пезешкиана, «что свидетельствует об обострении борьбы за власть, лишь на короткое время замаскированной призывами к послевоенному единству». Сторонники жесткой линии обвиняют Пезешкиана в превышении полномочий и заговоре с целью подтолкнуть исламскую республику к нормализации отношений с Израилем. «Администрация Пезешкиана положит конец исламской революции до окончания его президентства», — утверждает депутат парламента Ирана, бывший посол Абольфазл Зохреванд, не приводя при этом никаких подтверждений своим словам.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан столкнулся с обвинениями в попытке государственного переворота с целью свержения власти верховного лидера Али Хаменеи. Об этом передает оппозиционный телеканал Iran International.

«Они считают, что, положив конец революции и правлению Хаменеи, смогут начать новую эру и присоединиться к Авраамовым соглашениям», — уверяет депутат. На вопрос, является ли это переворотом, Зохреванд ответил: «Что еще это может быть, если не государственный переворот?»

Iran International отмечает, что сам Пезешкиан намекнул на внутреннюю борьбу в Иране. «Нам не позволено навязывать другим свои взгляды... Те, кто выступает против нас, не обязательно наши враги», — сказал президент на заседании правительства.

Близкий советник Хаменеи Мохаммад Мохбер также высказался по поводу внутреннего политического раскола, осудив растущее давление на Пезешкиана: «Некоторые группы иранских политиков и политических организаций пытаются поставить под сомнение политическую компетентность президента... Это неверный шаг».

«Пыль после взрывов еще не улеглась, но звук поляризации громче, чем разрывы ракет», — заявил в свою очередь бывший представитель правительства Али Рабии. — Давайте предотвратим социальную фрагментацию — именно этого и хотят наши противники».

Ученый-атомщик и бывший депутат Ахмад Ширзад поддержал предостережение Али Рабии, призвав к более инклюзивному подходу, который примирил бы власти с народом.

«Правительство не должно игнорировать требования общества, — заявил представитель Фронта реформ Джавад Эмам. — Оно должно освободить всех политических заключенных, пригласить к участию в политической жизни и объявить всеобщую амнистию, чтобы способствовать возвращению иранских экспатриантов».