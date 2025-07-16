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Азер Гасымлы в суде: Я не виновен, я потерпевший

Инара Рафикгызы
16:18 2046

В Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по уголовному делу в отношении директора Института политического менеджмента, политолога Азера Гасымлы.

Как сообщает haqqin.az, на заседании под председательством судьи Тельмана Гусейнова Азеру Гасымлы были разъяснены его права и обязанности. Судья поинтересовался, имеются ли у него возражения против состава суда. Гасымлы ответил отрицательно.

На процессе адвокат политолога Ровшана Рагимли выступила с двумя ходатайствами. Первое касалось перемещения ее подзащитного из стеклянной кабины к месту рядом с защитниками: «Это уже третий раз, когда мы подаем аналогичное ходатайство. Просим его удовлетворить».

Второе ходатайство касалось изучения в суде переписки между Азером Гасымлы и потерпевшим Курбанали Юсифовым, просмотра флешки, приобщения к делу и изучения протоколов заседаний, аудио- и видеозаписей по делу, ранее рассмотренному Мингячевирским городским судом. Также адвокат просила допросить в качестве дополнительного свидетеля Тельмана Салманова: «Этот человек утверждает, что якобы покинул Азербайджан из-за угроз со стороны Азера Гасымлы. Однако просмотр его страницы в Facebook свидетельствует о другом. В разговоре с Курбанали Юсифовым он также упоминал, что именно Азер первым начал действовать в рамках закона. Следовательно, Азер Гасымлы предпринял законные шаги».

Адвокат Агиль Лайидж добавил, что Курбанали Юсифов аналогично поступал и с другими людьми: «На самом деле потерпевшим по этому делу является Азер Гасымлы. Он стал жертвой мошенничества».

Суд удовлетворил ходатайство о размещении Азера Гасымлы рядом с его адвокатами. Что касается второго ходатайства, суд постановил рассмотреть его на стадии изучения доказательств.

После этого государственный обвинитель Валех Алекперов огласил обвинительное заключение, согласно которому Азер Гасымлы открыл криптовалютный счет на имя Курбанали Юсифова и вложил туда деньги. В результате падения цен на бирже он понес убытки. Между сторонами возник спор по поводу операций с криптовалютой. Гасымлы обвинил Юсифова в снижении доходов и потребовал 45 тысяч долларов. В случае отказа выплатить деньги он якобы угрожал Юсифову, его семье похищением ребенка. Согласно версии следствия, он получил 6 800 манатов и заставил подписать долговую расписку на 10 тысяч долларов.

На вопрос судьи о признании вины Азер Гасымлы ответил: «Я не считаю себя виновным, я считаю себя потерпевшим. Это обвинительное заключение я расцениваю как контробвинение».

Следующее судебное заседание назначено на 30 июля.

Напомним, Азер Гасымлы был задержан полицией 8 декабря 2024 года в связи с поступившей на него жалобой. Он обвиняется по статье 182.2.3 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (вымогательство с угрозой применения насилия).

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