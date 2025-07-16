Пашинян о том, чьи пограничники будут стоять в Зангезурском коридоре

Пограничники в основном стоят на границе, а не на дорогах, но иногда стоят на дорогах. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос о том, что, возможно, армянские пограничники будут стоять на дороге, соединяющей основную часть Азербайджана с Нахчываном через Армению.

«Да, на этой дороге будут армянские пограничники в рамках суверенитета Армении. Личного контакта с гражданами не будет, так как будут проверяться биометрические паспорта, однако если возникнут с ними проблемы, то этот аспект надо обдумать», - отметил Пашинян.