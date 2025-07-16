Маск сменил номер после ссоры с Трампом

Американский предприниматель Илон Маск не отвечал на сообщения спикера Палаты представителей США Майка Джонсона после его ссоры с президентом США Дональдом Трампом, его номер телефона сменился, заявил Джонсон в интервью журналисту газеты New York Post Миранде Дивайн.

Джонсон подчеркнул, что пытался помирить Трампа и Маска и много раз пытался связаться с предпринимателем после ссоры. По его словам, президент США «также был не против» этого.

«Это не его (Маска - ред.) вина. Я отправил ему длинное сообщение, затем его номер телефона сменился, потому что после разрыва (с Трампом - ред.) что-то случилось с его номером. Я понял, что отправлял сообщение куда-то и он так и не прочитал его», - сказал Джонсон.

Политик добавил, что все же связывался с предпринимателем через третье лицо.

В интервью спикер Палаты представителей рассказал о том, что администрация Трампа поддерживала связь с Маском во время работы над масштабным законопроектом о сокращении федеральных расходов. Джонсон отметил, что постоянно отправлял сообщения предпринимателю и организовывал с ним встречи для обсуждения каждого аспекта закона. По его словам, финальный вариант проекта по бюджету «возможно, не соответствовал всем ожиданиям» Маска.