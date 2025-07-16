«Азеришыг» принес свет жителям товузских сел

ОАО «Азеришыг» продолжает реализацию программы по реконструкции электроснабжения регионов Азербайджана. В рамках данной программы, реализуемой в соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева, в настоящее время восстанавливаются устаревшие электросети сел Гёябахан и Ашагы Гушчу Товузского района.

Пресс-служба «Азеришыг» сообщает, что в селе Гёябахан обновлены столбы и линии электропередач, вышедшие из строя, а также счетчики. Кроме того, здесь установлены два современных комплектных трансформаторных пункта (КТП).

В целях обновления электросетевой инфраструктуры жилого массива Гарадаш, расположенного в селе Ашагы Гушчу, устанавливаются современные композитные опоры напряжением 0,4 кВ, прокладываются самонесущие изолированные провода (СИП) — вместо старых линий электропередачи, а также обновляются электросчетчики. Учитывая возросшую потребность населения в электроэнергии, в селе планируется установить 4 новые комплектные трансформаторные станции.

Также будет обновлена электросеть сел Чобансыгнаг, Намхош и Сарытала Товузского района.