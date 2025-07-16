USD 1.7000
EUR 1.9753
RUB 2.1795
Подписаться на уведомления
США арендуют Зангезурский коридор на сто лет. Предложение внес Эрдоган
Новость дня
США арендуют Зангезурский коридор на сто лет. Предложение внес Эрдоган

«Азеришыг» принес свет жителям товузских сел

фото; видео
16:44 438

ОАО «Азеришыг» продолжает реализацию программы по реконструкции электроснабжения регионов Азербайджана. В рамках данной программы, реализуемой в соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева, в настоящее время восстанавливаются устаревшие электросети сел Гёябахан и Ашагы Гушчу Товузского района.

Пресс-служба «Азеришыг» сообщает, что в селе Гёябахан обновлены столбы и линии электропередач, вышедшие из строя, а также счетчики. Кроме того, здесь установлены два современных комплектных трансформаторных пункта (КТП).

В целях обновления электросетевой инфраструктуры жилого массива Гарадаш, расположенного в селе Ашагы Гушчу, устанавливаются современные композитные опоры напряжением 0,4 кВ, прокладываются самонесущие изолированные провода (СИП) — вместо старых линий электропередачи, а также обновляются электросчетчики. Учитывая возросшую потребность населения в электроэнергии, в селе планируется установить 4 новые комплектные трансформаторные станции.

Также будет обновлена электросеть сел Чобансыгнаг, Намхош и Сарытала Товузского района.

Местные жители благодарны за реконструкцию и модернизацию электросети, и уверены в том, что в результате восстановительных работ также будет устранена проблема частых отключений электроэнергии, особенно в зимне-весенние месяцы, в дождливую и снежную погоду.

Помимо этого, в настоящее время ОАО «Азеришыг» продолжает восстановительные работы во многих селах и поселках большинства регионов страны. Цель – обеспечить абонентов стабильной и бесперебойной электроэнергией, а также минимизировать потери электроэнергии.

В Воронеже силовики задержали азербайджанцев
В Воронеже силовики задержали азербайджанцев ФОТО
18:53 11
О резне в Сирии. «Людей убивают, как беззащитных животных»
О резне в Сирии. «Людей убивают, как беззащитных животных» горячая тема
17:39 2265
Шейх бен Заид приехал к Эрдогану. Связано ли это с Азербайджаном?..
Шейх бен Заид приехал к Эрдогану. Связано ли это с Азербайджаном?..
17:25 2150
Нетаньяху созывает силовиков, Сирия говорит о перемирии
Нетаньяху созывает силовиков, Сирия говорит о перемирии видео; обновлено 18:37
18:37 9000
Пашинян: Мы получили предложение от США. Недоверие с Азербайджаном можно преодолеть
Пашинян: Мы получили предложение от США. Недоверие с Азербайджаном можно преодолеть обновлено 17:20
17:20 3386
Пашинян о том, чьи пограничники будут стоять в Зангезурском коридоре
Пашинян о том, чьи пограничники будут стоять в Зангезурском коридоре
16:24 3810
Азер Гасымлы в суде: Я не виновен, я потерпевший
Азер Гасымлы в суде: Я не виновен, я потерпевший
16:18 2049
Встреча один на один между Алиевым и Бердымухамедовым
Встреча один на один между Алиевым и Бердымухамедовым фото; обновлено 13:12
13:12 7171
Сына главы азербайджанской диаспоры привезли в суд
Сына главы азербайджанской диаспоры привезли в суд обновлено 18:15
18:15 8780
Гибель «Адмирала Кузи»
Гибель «Адмирала Кузи» вместо некролога; все еще актуально
00:02 13484
Пашинян: Я с Путиным делил хлеб
Пашинян: Я с Путиным делил хлеб
15:03 4622

ЭТО ВАЖНО

В Воронеже силовики задержали азербайджанцев
В Воронеже силовики задержали азербайджанцев ФОТО
18:53 11
О резне в Сирии. «Людей убивают, как беззащитных животных»
О резне в Сирии. «Людей убивают, как беззащитных животных» горячая тема
17:39 2265
Шейх бен Заид приехал к Эрдогану. Связано ли это с Азербайджаном?..
Шейх бен Заид приехал к Эрдогану. Связано ли это с Азербайджаном?..
17:25 2150
Нетаньяху созывает силовиков, Сирия говорит о перемирии
Нетаньяху созывает силовиков, Сирия говорит о перемирии видео; обновлено 18:37
18:37 9000
Пашинян: Мы получили предложение от США. Недоверие с Азербайджаном можно преодолеть
Пашинян: Мы получили предложение от США. Недоверие с Азербайджаном можно преодолеть обновлено 17:20
17:20 3386
Пашинян о том, чьи пограничники будут стоять в Зангезурском коридоре
Пашинян о том, чьи пограничники будут стоять в Зангезурском коридоре
16:24 3810
Азер Гасымлы в суде: Я не виновен, я потерпевший
Азер Гасымлы в суде: Я не виновен, я потерпевший
16:18 2049
Встреча один на один между Алиевым и Бердымухамедовым
Встреча один на один между Алиевым и Бердымухамедовым фото; обновлено 13:12
13:12 7171
Сына главы азербайджанской диаспоры привезли в суд
Сына главы азербайджанской диаспоры привезли в суд обновлено 18:15
18:15 8780
Гибель «Адмирала Кузи»
Гибель «Адмирала Кузи» вместо некролога; все еще актуально
00:02 13484
Пашинян: Я с Путиным делил хлеб
Пашинян: Я с Путиным делил хлеб
15:03 4622
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться