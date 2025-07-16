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США арендуют Зангезурский коридор на сто лет. Предложение внес Эрдоган
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США арендуют Зангезурский коридор на сто лет. Предложение внес Эрдоган

Пашинян: Мы получили предложение от США. Недоверие с Азербайджаном можно преодолеть

обновлено 17:20
17:20 3388

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что Ереван получил от Вашингтона предложение по управлению транспортным коридором между территориями Армении и Азербайджана.

По его словам, контакты между Арменией и Азербайджаном могут помочь преодолеть существующее глубокое недоверие между двумя странами. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в Ереване.

«Между Арменией и Азербайджаном существует глубокое недоверие по известным всем причинам. К примеру, чем важен Абу-Даби (где прошла встреча лидеров Армении и Азербайджана)? Если есть возможность преодолеть это глубокое недоверие, - а я считаю, что это возможно сделать, если быть последовательным, - это возможно сделать путем таких контактов», - отметил армянский премьер.

Он констатировал, что и Армения, и Азербайджан публично излагали свои позиции относительно подписания мирного договора, проводятся совместные консультации для того, чтобы достичь подписания и ратификации документа путем сближения позиций. Пашинян также заверил, что «ничего конфиденциального в переговорах между Ереваном и Баку нет, все публично».

*** 16:50 

Встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Абу-Даби прошла в положительном русле, заявил премьер Армении Никол Пашинян. «Абу-Даби стал первым случаем, когда стороны заранее договорились о встрече и переговорах», - сказал Пашинян.

Он отметил, что разговор с президентом Азербайджана может иметь положительные результаты, но он пока не будет раскрывать, какие именно.

«Обсуждение было очень полезным, надеюсь, мы продолжим разговор в этом формате», — добавил Пашинян.

Он также заявил, что так называемое «представительство» карабахских сепаратистов в Ереване является имуществом армянского государства: «Я не могу допустить, чтобы внутри РА было второе государство. Мы не позволим, чтобы внешние силы пытались создать государство в государстве. Наши действия будут резкими, но законными».

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