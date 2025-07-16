В Баку директор клиники выстрелил в жену

В Ясамальском районе Баку мужчина выстрелил в свою жену. Инцидент произошел сегодня в полдень.

По информации haqqin.az, 38-летний Васиф Керимов ранил свою жену Фергану Керимову из охотничьего оружия во время домашнего конфликта. Женщина госпитализирована, ее состояние оценивается как тяжелое.

В.Керимов был задержан полицией. С места происшествия изъято охотничье оружие. Сообщается, что Керимов является директором Мардакянского филиала больницы Referans. В медучреждении сообщили haqqin.az, что директором филиала является Васиф Керимов, однако о происшествии им неизвестно.

В Генпрокуратуре заявили, что по факту возбуждено уголовное дело по статье 29, 120.1 (покушение на умышленное убийство) УК Азербайджана. Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.