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Азербайджан и Вьетнам подписали важный документ

17:12 871

В Ханое накануне 3-го заседания Межправительственной вьетнамско-азербайджанской комиссии по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству состоялись Первый азербайджано-вьетнамский деловой совет и бизнес-форум. На открытии Делового совета и Форума выступили заместитель министра промышленности и торговли Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Хоанг Лонг и министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

Заместитель министра промышленности и торговли Вьетнама Нгуен Хоанг Лонг сказал, что Азербайджан является первым стратегическим партнером Вьетнама в Кавказском регионе. А это свидетельствует о глубоком политическом доверии между нашими странами и огромном потенциале сотрудничества. Министерство промышленности и торговли Вьетнама и соответствующие ведомства готовы к тесному сотрудничеству с Азербайджаном и созданию условий для развития бизнеса.

Министр энергетики Парвиз Шахбазов указал, что азербайджано-вьетнамская дружба, история которой насчитывает более полувека, и отношения, выведенные на стратегический уровень Совместным коммюнике, принятым в ходе визита генерального секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама в Азербайджан в мае этого года, составляют прочную основу для крепкого экономического партнерства. В связи с этим Деловой совет и Форум являются важными платформами для вывода взаимовыгодного партнерства на новый уровень, увеличения товарооборота, инвестиционных потоков и углубления экономических отношений.

Было подчеркнуто, что экономика Азербайджана вступила в этап диверсификации, сформирована конкурентоспособная и стабильная среда для иностранных инвесторов, более половины из примерно 350 миллиардов долларов США, вложенных в экономику страны за последние 20 лет, – это иностранные инвестиции, что является ярким показателем этого доверия. Указано, что промышленные парки, свободные экономические зоны, развитая транспортная и логистическая инфраструктура, включая Бакинский международный морской торговый порт, железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс, Центральный коридор и транспортные маршруты Восток-Запад, Север-Юг, проходящие через Азербайджан, превратили нашу страну в стратегический экономический узел и важный региональный центр в широкой географии. В то же время роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности многих стран в настоящее время расширяется за счет его богатого потенциала возобновляемой энергии и коридоров зеленой энергии.

Министр Парвиз Шахбазов сказал: «Для вьетнамских компаний Азербайджан - это не только внутренний рынок с населением 10 миллионов человек, но и стратегические ворота в регионы Кавказа, Центральной Азии и Европы. К тому же время для азербайджанских компаний Вьетнам - это быстроразвивающийся, открытый для инноваций и стратегически важный азиатский рынок. Мы приглашаем предпринимателей присоединиться к обмену информацией об инвестиционном климате, экономических зонах, промышленных парках, высоких технологиях, сельском хозяйстве, углеводородах и возобновляемых источниках энергии в Азербайджане и Вьетнаме, организовывать взаимные бизнес-миссии, использовать имеющиеся возможности, создавать совместные предприятия и инвестировать в конкретные проекты».

В рамках мероприятия были подписаны документы о сотрудничестве между VINEN и AZPROMO, Phong Phu Corporation и GP Cotton Holdings, Tuong Vu JSC. CO и Fresh - Meat, ANC Group MMC и 7 Center, а также между Государственным агентством по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Азербайджанской Республики и АО ROX Group. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области возобновляемой энергетики, подписанный между BOEMDA и АО ROX Group, предполагает сотрудничество в области систем батарейного хранения, автономных и подключенных к сети солнечных энергетических систем, ветровой энергетики на суше и в море, производства водорода и аммиака.

Деловой совет и Форум продолжился панельными дискуссиями и B2B-встречами с участием Агентства по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO), Агентства развития малых и средних предприятий Азербайджана (АРМСП), Национальной ассоциации предпринимательства Вьетнама (VINEN) и компаний обеих стран.

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