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Новые детали убийства полковника СБУ в Киеве

17:40 1476

Украинское крыло запрещенной на международном уровне ультраправой террористической организации The Base, подозреваемой в связях с Россией, взяло на себя причастность к убийству полковника Службы безопасности Украины Ивана Воронича в Киеве. Об этом сообщается в публикации британской The Guardian.

В конце прошлой недели неизвестный в маске застрелил полковника Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Воронича, когда тот средь бела дня проходил по парковке в Киеве. Кадры убийства были распространены в украинских СМИ.

Утверждается, что в течение нескольких месяцев организация, созданная в США и имеющая сеть ячеек по всему миру, предлагала деньги сторонникам или добровольным участникам за целенаправленные убийства и нападения на критически важные объекты инфраструктуры Украины, что совпало с обвинениями в том, что ее американский основатель Ринальдо Наззаро является российским шпионом. Украинские власти в последние недели также предупреждали о подобных операциях российской разведки, в ходе которых ничего не подозревающие граждане тайно платят им за проведение диверсий внутри страны.

«Расстрел полковника СБУ — это не конец, а только начало, — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале, который, по всей видимости, связан с предполагаемой украинской ячейкой базы. - Мы продолжим борьбу, пока справедливость не восторжествует».

В том же посте, переведенном с украинского, было добавлено, что участники группы «гордятся своими соратниками», совершившими убийство, и заявили, что им все равно, считают ли их скептики «террористами и экстремистами». В другом сообщении подписчикам аккаунт также угрожает украинским деятелям и обещает: «Охота продолжается!»

Британское издание отмечает, что источники в сфере борьбы с терроризмом изучили сообщения и заявили, что они выглядят правдоподобными.

В воскресенье СБУ объявила о ликвидации двух подозреваемых, которые, по их словам, получили указание и пистолет для убийства Воронича от кураторов «российских спецслужб». Другие украинские СМИ сообщали, что убийцы были иностранными гражданами, связанными с преступными группировками, и действовали при дистанционной поддержке российской разведки.

Хотя изначально The Base считалась экстремистской группировкой, расположенной в США, она никогда публично не поддерживала геополитические цели российского президента Владимира Путина, вплоть до недавнего времени.

Сам Наззаро, бывший сотрудник Пентагона, работавший в спецназе США, отказался комментировать украинскую ячейку организации и убийство сотрудника СБУ: «Я лично не причастен к этому инциденту и не знаю, кто несет ответственность».

Аналитик Института стратегического диалога (ИСД) Стивен Рэй заявил изданию, что The Base проявляет высокую активность в Украине с марта и совершила не менее 10 поджогов объектов инфраструктуры и зданий по всей стране. «Они неоднократно угрожали различными террористическими актами, включая диверсии и убийства представителей украинского правительства», - сказал он.

«Хотя мы не можем подтвердить, действительно ли The Base несет ответственность за недавнее убийство сотрудника СБУ, эти действия во многом соответствуют тому, что они угрожали сделать в течение месяцев, и показывают серьезность угрозы, которую представляют», - добавил он.

В 2018 году The Base стала объектом расследования ФБР, которое привело к десяткам арестов и признанию ее террористической организацией правительствами разных стран.

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