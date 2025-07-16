На фоне тревожных сообщений о массовых вооруженных столкновениях на юге Сирии, где, по данным очевидцев и международных правозащитных организаций, правительственные войска совершают резню друзского населения, в Израиле усиливается возмущение внутри местной друзской общины. Доктор Амир Ханифс, председатель израильско-друзского Центра, обратился к министру обороны Израиля Исраэлю Кацу с призывом срочно вмешаться и предотвратить дальнейшее кровопролитие.

«Я обращаюсь к министру обороны с призывом выступить в защиту наших братьев-друзов в Сирии, - заявил Ханифс. - Каждый друз, прошедший службу в Армии обороны Израиля, будет готов записаться на эту миссию. Мы говорим о тысячах добровольцев, готовых защищать своих родных и близких. Неужели мы нужны государству только тогда, когда речь идет о войнах, касающихся исключительно еврейского населения?» Ханифс также отметил, что ситуация в Сирии обостряется, и на севере Израиля уже проходят акции протеста, организованные представителями друзской общины. По его словам, текущая эскалация — это не только гуманитарная катастрофа, но еще и вопрос моральной ответственности. «Обстановка крайне напряженная, - подчеркнул он, - люди охвачены гневом и отчаянием. Многие не осознают, что происходящее на юге Сирии напрямую связано с нашим Государством Израиль: сирийский режим рассматривает местных друзов как союзников Израиля, а это превращает их в мишень. Понимание этой связи должно привести к немедленной мобилизации всех возможных ресурсов для предотвращения бойни».