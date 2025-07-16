О резне в Сирии. «Людей убивают, как беззащитных животных»

На фоне тревожных сообщений о массовых вооруженных столкновениях на юге Сирии, где, по данным очевидцев и международных правозащитных организаций, правительственные войска совершают резню друзского населения, в Израиле усиливается возмущение внутри местной друзской общины.
Доктор Амир Ханифс, председатель израильско-друзского Центра, обратился к министру обороны Израиля Исраэлю Кацу с призывом срочно вмешаться и предотвратить дальнейшее кровопролитие.
«Я обращаюсь к министру обороны с призывом выступить в защиту наших братьев-друзов в Сирии, - заявил Ханифс. - Каждый друз, прошедший службу в Армии обороны Израиля, будет готов записаться на эту миссию. Мы говорим о тысячах добровольцев, готовых защищать своих родных и близких. Неужели мы нужны государству только тогда, когда речь идет о войнах, касающихся исключительно еврейского населения?»
Ханифс также отметил, что ситуация в Сирии обостряется, и на севере Израиля уже проходят акции протеста, организованные представителями друзской общины. По его словам, текущая эскалация — это не только гуманитарная катастрофа, но еще и вопрос моральной ответственности.
«Обстановка крайне напряженная, - подчеркнул он, - люди охвачены гневом и отчаянием. Многие не осознают, что происходящее на юге Сирии напрямую связано с нашим Государством Израиль: сирийский режим рассматривает местных друзов как союзников Израиля, а это превращает их в мишень. Понимание этой связи должно привести к немедленной мобилизации всех возможных ресурсов для предотвращения бойни».
Доктор Ханифс обратился к правительству Нетаньяху с предложением разрешить израильским друзам действовать самостоятельно, если государство откажется вмешиваться.
«Если Израиль не намерен предпринимать шаги, позвольте нам самим выйти на защиту наших соотечественников. Мы не намерены оставаться безучастными, и мы не позволим и дальше убивать наших братьев. Призовите всех резервистов-друзов, вооружите их, обеспечьте защитной экипировкой. Для чего мы несли службу [в Армии обороны Израиля] на протяжении десятилетий, если теперь нас лишают возможности выполнить долг перед нашими людьми? Если союз между Государством Израиль и друзами — это союз крови, то он не может действовать избирательно, только тогда, когда в войне участвуют евреи. Это несправедливо и оскорбительно», — заявил Ханифс.
В завершение председатель израильско-друзского Центра выразил крайнее негодование по поводу происходящего и равнодушия, с которым, по его мнению, власти Израиля реагируют на трагедию.
«Я понимаю, что мои слова могут показаться резкими, но кто-то же должен наконец открыть глаза, - заявил Амир Ханифс. - Наших людей убивают, как беззащитных животных, и молчать больше невозможно».