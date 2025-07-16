USD 1.7000
EUR 1.9753
RUB 2.1795
Подписаться на уведомления
США арендуют Зангезурский коридор на сто лет. Предложение внес Эрдоган
Новость дня
США арендуют Зангезурский коридор на сто лет. Предложение внес Эрдоган

О резне в Сирии. «Людей убивают, как беззащитных животных»

горячая тема
Отдел информации
17:39 2281

На фоне тревожных сообщений о массовых вооруженных столкновениях на юге Сирии, где, по данным очевидцев и международных правозащитных организаций, правительственные войска совершают резню друзского населения, в Израиле усиливается возмущение внутри местной друзской общины.

Доктор Амир Ханифс, председатель израильско-друзского Центра, обратился к министру обороны Израиля Исраэлю Кацу с призывом срочно вмешаться и предотвратить дальнейшее кровопролитие.

Доктор Амир Ханифс, председатель израильско-друзского Центра

«Я обращаюсь к министру обороны с призывом выступить в защиту наших братьев-друзов в Сирии, - заявил Ханифс. - Каждый друз, прошедший службу в Армии обороны Израиля, будет готов записаться на эту миссию. Мы говорим о тысячах добровольцев, готовых защищать своих родных и близких. Неужели мы нужны государству только тогда, когда речь идет о войнах, касающихся исключительно еврейского населения?»

Ханифс также отметил, что ситуация в Сирии обостряется, и на севере Израиля уже проходят акции протеста, организованные представителями друзской общины. По его словам, текущая эскалация — это не только гуманитарная катастрофа, но еще и вопрос моральной ответственности.

«Обстановка крайне напряженная, - подчеркнул он, - люди охвачены гневом и отчаянием. Многие не осознают, что происходящее на юге Сирии напрямую связано с нашим Государством Израиль: сирийский режим рассматривает местных друзов как союзников Израиля, а это превращает их в мишень. Понимание этой связи должно привести к немедленной мобилизации всех возможных ресурсов для предотвращения бойни».

«Наших людей убивают, как беззащитных животных, и молчать больше невозможно»

Доктор Ханифс обратился к правительству Нетаньяху с предложением разрешить израильским друзам действовать самостоятельно, если государство откажется вмешиваться.

«Если Израиль не намерен предпринимать шаги, позвольте нам самим выйти на защиту наших соотечественников. Мы не намерены оставаться безучастными, и мы не позволим и дальше убивать наших братьев. Призовите всех резервистов-друзов, вооружите их, обеспечьте защитной экипировкой. Для чего мы несли службу [в Армии обороны Израиля] на протяжении десятилетий, если теперь нас лишают возможности выполнить долг перед нашими людьми? Если союз между Государством Израиль и друзами — это союз крови, то он не может действовать избирательно, только тогда, когда в войне участвуют евреи. Это несправедливо и оскорбительно», — заявил Ханифс.

В завершение председатель израильско-друзского Центра выразил крайнее негодование по поводу происходящего и равнодушия, с которым, по его мнению, власти Израиля реагируют на трагедию.

«Я понимаю, что мои слова могут показаться резкими, но кто-то же должен наконец открыть глаза, - заявил Амир Ханифс. - Наших людей убивают, как беззащитных животных, и молчать больше невозможно».

Читайте по теме

Израиль пойдет на Сирию во имя «кровного союза» haqqin.az из Иерусалима; все еще актуально
1 мая 2025, 21:09 10122
Толика надежды в Баку. Камо грядеши Израиль с Сирией комментарий по горячим следам; все еще актуально
13 июля 2025, 19:33 5273
Тайные переговоры аш-Шараа с «Моссадом» сенсационные подробности
12 июля 2025, 01:40 6107
Азербайджанцев в Воронеже задержали, заставив идти гуськом
Азербайджанцев в Воронеже задержали, заставив идти гуськом ФОТО
18:53 30
О резне в Сирии. «Людей убивают, как беззащитных животных»
О резне в Сирии. «Людей убивают, как беззащитных животных» горячая тема
17:39 2282
Шейх бен Заид приехал к Эрдогану. Связано ли это с Азербайджаном?..
Шейх бен Заид приехал к Эрдогану. Связано ли это с Азербайджаном?..
17:25 2163
Нетаньяху созывает силовиков, Сирия говорит о перемирии
Нетаньяху созывает силовиков, Сирия говорит о перемирии видео; обновлено 18:37
18:37 9010
Пашинян: Мы получили предложение от США. Недоверие с Азербайджаном можно преодолеть
Пашинян: Мы получили предложение от США. Недоверие с Азербайджаном можно преодолеть обновлено 17:20
17:20 3400
Пашинян о том, чьи пограничники будут стоять в Зангезурском коридоре
Пашинян о том, чьи пограничники будут стоять в Зангезурском коридоре
16:24 3821
Азер Гасымлы в суде: Я не виновен, я потерпевший
Азер Гасымлы в суде: Я не виновен, я потерпевший
16:18 2055
Встреча один на один между Алиевым и Бердымухамедовым
Встреча один на один между Алиевым и Бердымухамедовым фото; обновлено 13:12
13:12 7174
Сына главы азербайджанской диаспоры привезли в суд
Сына главы азербайджанской диаспоры привезли в суд обновлено 18:15
18:15 8786
Гибель «Адмирала Кузи»
Гибель «Адмирала Кузи» вместо некролога; все еще актуально
00:02 13485
Пашинян: Я с Путиным делил хлеб
Пашинян: Я с Путиным делил хлеб
15:03 4629

ЭТО ВАЖНО

Азербайджанцев в Воронеже задержали, заставив идти гуськом
Азербайджанцев в Воронеже задержали, заставив идти гуськом ФОТО
18:53 30
О резне в Сирии. «Людей убивают, как беззащитных животных»
О резне в Сирии. «Людей убивают, как беззащитных животных» горячая тема
17:39 2282
Шейх бен Заид приехал к Эрдогану. Связано ли это с Азербайджаном?..
Шейх бен Заид приехал к Эрдогану. Связано ли это с Азербайджаном?..
17:25 2163
Нетаньяху созывает силовиков, Сирия говорит о перемирии
Нетаньяху созывает силовиков, Сирия говорит о перемирии видео; обновлено 18:37
18:37 9010
Пашинян: Мы получили предложение от США. Недоверие с Азербайджаном можно преодолеть
Пашинян: Мы получили предложение от США. Недоверие с Азербайджаном можно преодолеть обновлено 17:20
17:20 3400
Пашинян о том, чьи пограничники будут стоять в Зангезурском коридоре
Пашинян о том, чьи пограничники будут стоять в Зангезурском коридоре
16:24 3821
Азер Гасымлы в суде: Я не виновен, я потерпевший
Азер Гасымлы в суде: Я не виновен, я потерпевший
16:18 2055
Встреча один на один между Алиевым и Бердымухамедовым
Встреча один на один между Алиевым и Бердымухамедовым фото; обновлено 13:12
13:12 7174
Сына главы азербайджанской диаспоры привезли в суд
Сына главы азербайджанской диаспоры привезли в суд обновлено 18:15
18:15 8786
Гибель «Адмирала Кузи»
Гибель «Адмирала Кузи» вместо некролога; все еще актуально
00:02 13485
Пашинян: Я с Путиным делил хлеб
Пашинян: Я с Путиным делил хлеб
15:03 4629
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться