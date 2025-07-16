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Пашинян: Если бы Карапетян вел себя так в России, он бы давно бросился из окна

17:49 1042

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на сегодняшней пресс-конференции прокомментировал заявления проживающего в России армянского бизнесмена, основателя группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна о его намерении заняться политической деятельностью в Армении.

«Они заявили, что Самвел Карапетян займется политической деятельностью в Армении. Я спрашиваю, может ли в стране его основного гражданства прийти в голову, что Самвел Карапетян может вести себя так, как он пытается вести себя в Армении? Если вдруг Карапетяну в стране его основного гражданства придет в голову такая мысль, он при первой же возможности выбросится из окна верхнего этажа. Армения — не «проходной двор». Ведите себя в Армении так, как ведете себя в стране своего основного гражданства», — призвал премьер.

Пашинян заверил, что в случае, если кто бы то ни было попытается посягнуть на суверенитет, независимость и государственность Армении, он (Пашинян) «немедленно пустит в дело данный ему народом железный мандат».

«С выборов 2021 года мы были сверхсконцентрированы на вопросах государственности, суверенитета и независимости Армении, и те, кто в то время занимался грабежом, никуда не денутся. Механизм правосудия начал полноценно функционировать. Работает также механизм изъятия незаконно нажитого имущества, осуществляются уголовные преследования. Скажите, пожалуйста, как человек может заниматься политикой в Армении, если он не может быть кандидатом в депутаты или премьер-министры? Пусть откажется от гражданства страны своего основного проживания, а затем приедет и будет заниматься здесь политической деятельностью сколько захочет», — заявил Пашинян.

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