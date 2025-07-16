Трамп и педофилы из «глубинного государства»

Беда подкралась к Трампу откуда не ждали. Разгорается скандал, который может сильно испортить ему президентство. Америка в корнях своих – страна пуританская и религиозная. А электорат Трампа в особенности сплочен вокруг тех самых «консервативных ценностей». А тут речь идет о сексе (это всегда гарантированный скандал в Америке), проституции и педофилии. «Дело Джеффри Эпштейна», вращавшегося в самом высшем свете Америки и предоставлявшего секс-услуги (в том числе малолетних) сильным мира сего, зажило новой жизнью, хотя сам фигурант, осужденный по всем эти грязным обвинениям, покончил с собой в тюрьме еще в 2019 году. При таинственных, заметим, обстоятельствах. Но якобы (!) оставил после себя некие записи, в которых полно громких фамилий и которые могут, говорят, сгубить не одну карьеру и репутацию.

Трамп в ходе избирательной кампании несколько раз клятвенно обещал обнародовать «записки Эпштейна» - потому, что, мол, педофилия, сексуальное рабство и прочие скабрезности – это все про демократов и «глубинное государство», а не про правоверных республиканцев. Однако после того, как он въехал в Белый дом, почему-то словно забыл о своих обещаниях. Неужели там нашлось что-то про него самого? Вряд ли он был так неосторожен. На самом деле информация о том, что он упоминается в материалах дела раза два, уже появлялась в ходе избирательной кампании. Но поскольку Эпштейн общался практически со всей американской верхушкой, приглашая на свои вечеринки и на принадлежащий ему остров, то само по себе это не было признано компроматом. Тем не менее крепнет ощущение, что Трамп более не вполне контролирует этот сценарий. Драма начала развиваться сама по себе. И неизвестно, куда это все вырулит. Самое главное, что Трамп все больше входит «в контры» со своим же электоратом-трампистами, людьми правоконсервативного толка. Те-то были уверены (и их кумир им это сам внушал), что «глубинное государство», против которого восстал Трамп, и которое погрязло в пороках и разврате, наконец-то будет разоблачено и повержено во имя «Make America Great Again». А тут все сильнее становятся подозрения, что «главный борец» - и не борец вовсе, а «инсайдер», что он сам часть этого «глубинного государства». Притом инсайдер, скрывающий правду. Некоторые из самых пафосных деятелей MAGA открывают рот все смелее. Конгрессвуман Марджори Тейлор Грин предупредила о «значительных» последствиях для движения трампистов. Все сильнее идет давление на генпрокурора Пэм Бонди и директора ФБР Кэша Пателя, - мол, давайте уже, публикуйте все. Сам же Трамп робко и неубедительно «отбрехивается»: мол, могут пострадать невинные люди. Это кто ж такие? Либералы-демократы что ли? – недоумевает рядовой трампист.

На днях Минюст, заняв круговую оборону, опубликовал меморандум, в котором настаивал на отсутствии доказательств того, что покойный финансист и осужденный за сексуальные преступления вел какой-либо список клиентов или был убит в тюрьме. А если списка нет, то нельзя и утверждать, что он шантажировал этих людей, а потом «глубинное государство» в попытках скрыть следы его в тюрьме и «замочило». Но, как это обычно и бывает, уверения властей, что, мол, «нет никаких доказательств», еще больше разжигают подозрения, что эти доказательства тупо скрывают. Это уже не вопрос доверия к генпрокурорше Бонди, а вопрос доверия к президенту его паствы, даже не электората. Хотя вылиться это может именно в потерю электората. Как уже предрекает Стив Бэннон, политический советник Трампа времен первой администрации, даже если 10% сторонников MAGA отвернутся от кумира на промежуточных выборах 2026 года, Трамп потеряет обе палаты Конгресса. Причем с треском. Тем более что и демократы уже вновь воспряли после разгромного поражения на президентских выборах, увидев для себя в «деле Эпштейна» шанс взять реванш. Они резво уже набросились на Трампа, припоминая известные контакты Трампа с Эпштейном (а у кого их не было?), но также и то, что суд присяжных ранее признал его виновным в сексуальном насилии над писательницей Э. Джин Кэрролл. «Неужели кто-то действительно думал, что президент - сексуальный насильник, который раньше тусовался с Джеффри Эпштейном, опубликует документы Эпштейна?» — заявил сенатор от Джорджии Джон Оссофф. Другие представители Демпартии уже готовят резолюцию в Палате представителей с требованием опубликовать «все документы, связанные с делом Эпштейна». А тут еще и обиженный Трампом Илон Маск подсуетился: «Как можно ожидать, что люди будут верить Трампу, если он не публикует файлы Эпштейна?» — выдвинул он недавно тезис, потребовав опубликовать все связанные с делом документы.