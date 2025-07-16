Экс-боец ММА Джавид Рзаев лишен гражданства России

УФСБ Саратовской области приняло решение об аннулировании его паспорта. Теперь экс-боец вынужден покинуть Россию и вернуться в Азербайджан.

Азербайджанский спортсмен и экс-боец ММА Джавид Рзаев официально лишен гражданства Российской Федерации, сообщают российские СМИ.

*** 18:51

Российские силовики снова проводят задержания азербайджанцев на рынке в Воронеже.

Как сообщают очевидцы с места происшествия, силовики заставили задержанных ходить гуськом, взявшись друг за друга.

Отмечается, что среди задержанных - азербайджанцы, таджики и узбеки.