Умерь похоть, если хочешь стать президентом

В Вашингтоне разгорается политический скандал. Впервые против президента выступили наиболее влиятельные республиканцы в Палате представителей Конгресса, составляющие ядро его группы MAGA. И среди них оказался спикер палаты Майк Джонсон. В центре коллизии оказались клиентские списки известного сексуального хищника миллиардера Джеффри Эпштейна (haqqin.az подробно рассказал об этом). Несколько дней назад генеральный прокурор Пэм Бонди и другие сотрудники Министерства юстиции объявили, что таких списков в природе не существует. А ведь незадолго до этого Бонди уверяла американцев, что эти списки «лежат на ее рабочем столе», и она «собирается их детально изучить».

Немедленно опубликовать списки Эпштейна призвали хард-лайнеры из MAGA, которые еще недавно и пискнуть не могли без разрешения Трампа. А сейчас бунт на корабле возглавил сам спикер Джонсон. В интервью во вторник правому подкастеру Бенни Джонсону он сказал, что все списки должны стать достоянием публики. «Я за прозрачность, - объявил спикер. — Это очень деликатное дело, и мы должны выложить все на поверхность с тем, чтобы люди сами решали». Этот призыв, поддержанный десятками его однопартийцев, означал беспрецедентное неповиновение республиканцев лично Трампу, который целиком поддержал решение генпрокурора закрыть дело навсегда. Верно, очень деликатное дело. И, по сути, настаивая на публикации списков, конгрессмены, хотят ли они этого или нет, намерены выявить связи Дональда Трампа с педофилом Джеффри Эпштейном (другие персоны вроде британского принца Эндрю их не особенно интересуют). В доступных архивах среди других есть фотография еще более или менее молодого Трампа в обществе Эпштейна. А рядом с ними стоят, прижавшись к мужчинам, две очаровательные фемины.

После того, как Трамп воцарился в Белом доме, он пообещал опубликовать списки, которые, по его утверждению, предшественник Джо Байден утаивал (справедливости ради заметим, что Байден не был замечен среди клиентов педофила Эпштейна). Теперь, когда президент решил спрятать концы в воду, многие из его преданных сторонников в Конгрессе страшно возмущены. «Демократы убеждены, что в этих файлах что-то есть, - говорит конгрессмен Марк Уэйси. - Избиратели из MAGA придерживаются того же мнения. А когда у вас есть самый крупный голос избирателей - тогда вы обязательно должны опубликовать файлы». «Отпор президенту со стороны конгрессменов был быстрым и сильным», - пишет Washington Post. К республиканцам присоединились влиятельные демократы, которые почувствовали, что для их оппонентов запахло жаренным. «Если вы ничего не скрываете, докажите это американскому народу, - говорит лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис. - А если вы хотите что-то утаить, как считают многие сторонники Дональда Трампа из MAGA, тогда Конгресс возьмет дело в свои руки с тем, чтобы рассказать правду американскому народу». Однако вчера Палата не решилась объявить открытую войну генпрокурору Бонди и стоящему за ней президенту. Демократы хотели вынести голосование по спискам Эпштейна «на пол», как здесь говорят, но им не хватило совсем немногих голосов. Однако эта история далека до завершения.