USD 1.7000
EUR 1.9753
RUB 2.1795
Подписаться на уведомления
США арендуют Зангезурский коридор на сто лет. Предложение внес Эрдоган
Новость дня
США арендуют Зангезурский коридор на сто лет. Предложение внес Эрдоган

Турция о ситуации в Сирии

19:31 1510

Глава МИД Турции Хакан Фидан в телефонном разговоре с сирийским коллегой Асаадом аш-Шейбани призвал к прекращению внешнего вмешательства в дела Сирии и к скорейшему восстановлению стабильности в стране.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Фидан выразил обеспокоенность ударами Израиля по югу Сирии и Дамаску, отметив, что подобные действия подрывают региональную безопасность и мешают усилиям по мирному урегулированию. Он подчеркнул необходимость объединения усилий заинтересованных сторон для достижения мира.

Ранее турецкий МИД назвал удары Израиля по Дамаску актом саботажа против стремлений новых сирийских властей к стабильности.

Напомним, израильская армия заявила об ударе по комплексу зданий сирийского Генштаба в Дамаске. Министр обороны Израиля Исраэль Кац ранее предупредил, что удары продолжатся, если сирийские войска не покинут район города Эс-Сувейда, населённого преимущественно друзами — этноконфессиональной группой, проживающей в Сирии, Ливане, Израиле и Иордании. В Сирии численность друзов оценивается в 700 тысяч человек.

Умерь похоть, если хочешь стать президентом
Умерь похоть, если хочешь стать президентом продолжение главной темы
19:07 2216
Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов в Sea Breeze
Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов в Sea Breeze фото
20:41 1335
Доллар резко упал из-за планов Трампа
Доллар резко упал из-за планов Трампа
20:20 1542
Трамп и педофилы из «глубинного государства»
Трамп и педофилы из «глубинного государства» громкое дело
18:21 3288
Экс-боец ММА Джавид Рзаев лишен гражданства России
Экс-боец ММА Джавид Рзаев лишен гражданства России обновлено 21:06
21:06 4691
О резне в Сирии. «Людей убивают, как беззащитных животных»
О резне в Сирии. «Людей убивают, как беззащитных животных» горячая тема
17:39 4909
Шейх бен Заид приехал к Эрдогану. Связано ли это с Азербайджаном?..
Шейх бен Заид приехал к Эрдогану. Связано ли это с Азербайджаном?.. все еще актуально
17:25 4407
Министр нацбезопасности Израиля предложил ликвидировать аш-Шараа
Министр нацбезопасности Израиля предложил ликвидировать аш-Шараа видео; обновлено 21:09
21:09 11594
Пашинян: Мы получили предложение от США. Недоверие с Азербайджаном можно преодолеть
Пашинян: Мы получили предложение от США. Недоверие с Азербайджаном можно преодолеть обновлено 17:20
17:20 5324
Пашинян о том, чьи пограничники будут стоять в Зангезурском коридоре
Пашинян о том, чьи пограничники будут стоять в Зангезурском коридоре
16:24 5974
Азер Гасымлы в суде: Я не виновен, я потерпевший
Азер Гасымлы в суде: Я не виновен, я потерпевший
16:18 3030

ЭТО ВАЖНО

Умерь похоть, если хочешь стать президентом
Умерь похоть, если хочешь стать президентом продолжение главной темы
19:07 2216
Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов в Sea Breeze
Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов в Sea Breeze фото
20:41 1335
Доллар резко упал из-за планов Трампа
Доллар резко упал из-за планов Трампа
20:20 1542
Трамп и педофилы из «глубинного государства»
Трамп и педофилы из «глубинного государства» громкое дело
18:21 3288
Экс-боец ММА Джавид Рзаев лишен гражданства России
Экс-боец ММА Джавид Рзаев лишен гражданства России обновлено 21:06
21:06 4691
О резне в Сирии. «Людей убивают, как беззащитных животных»
О резне в Сирии. «Людей убивают, как беззащитных животных» горячая тема
17:39 4909
Шейх бен Заид приехал к Эрдогану. Связано ли это с Азербайджаном?..
Шейх бен Заид приехал к Эрдогану. Связано ли это с Азербайджаном?.. все еще актуально
17:25 4407
Министр нацбезопасности Израиля предложил ликвидировать аш-Шараа
Министр нацбезопасности Израиля предложил ликвидировать аш-Шараа видео; обновлено 21:09
21:09 11594
Пашинян: Мы получили предложение от США. Недоверие с Азербайджаном можно преодолеть
Пашинян: Мы получили предложение от США. Недоверие с Азербайджаном можно преодолеть обновлено 17:20
17:20 5324
Пашинян о том, чьи пограничники будут стоять в Зангезурском коридоре
Пашинян о том, чьи пограничники будут стоять в Зангезурском коридоре
16:24 5974
Азер Гасымлы в суде: Я не виновен, я потерпевший
Азер Гасымлы в суде: Я не виновен, я потерпевший
16:18 3030
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться