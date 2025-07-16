Турция о ситуации в Сирии

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Глава МИД Турции Хакан Фидан в телефонном разговоре с сирийским коллегой Асаадом аш-Шейбани призвал к прекращению внешнего вмешательства в дела Сирии и к скорейшему восстановлению стабильности в стране.

Фидан выразил обеспокоенность ударами Израиля по югу Сирии и Дамаску, отметив, что подобные действия подрывают региональную безопасность и мешают усилиям по мирному урегулированию. Он подчеркнул необходимость объединения усилий заинтересованных сторон для достижения мира.

Ранее турецкий МИД назвал удары Израиля по Дамаску актом саботажа против стремлений новых сирийских властей к стабильности.

Напомним, израильская армия заявила об ударе по комплексу зданий сирийского Генштаба в Дамаске. Министр обороны Израиля Исраэль Кац ранее предупредил, что удары продолжатся, если сирийские войска не покинут район города Эс-Сувейда, населённого преимущественно друзами — этноконфессиональной группой, проживающей в Сирии, Ливане, Израиле и Иордании. В Сирии численность друзов оценивается в 700 тысяч человек.