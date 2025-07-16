USD 1.7000
EUR 1.9753
RUB 2.1795
Подписаться на уведомления
США арендуют Зангезурский коридор на сто лет. Предложение внес Эрдоган
Новость дня
США арендуют Зангезурский коридор на сто лет. Предложение внес Эрдоган

Зеленский: США хотят украинские дроны

19:55 1000

США проявляют интерес к покупке украинских дронов, тогда как Киев стремится приобрести у Вашингтона системы вооружений для создания воздушного щита.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Newsmax.

«Есть много дронов, которые есть только у нас. Мы обсуждали это с президентом Трампом. Я сказал, что хочу покупать у вас то, что есть только в США. Он ответил, что Америка заинтересована в наших беспилотниках. Я очень хочу, чтобы США помогли нам защитить небо — это крайне важно», — подчеркнул Зеленский.

С начала полномасштабной войны Украина не только активно использует беспилотники на фронте, но и фактически с нуля выстроила собственную дроновую индустрию.

По данным на 2025 год, в стране действуют более 200 компаний, занимающихся разработкой и производством БПЛА — от небольших стартапов до крупных частных производителей, сотрудничающих с государством в рамках военно-промышленного партнёрства.

Украина выпускает широкий спектр дронов: от малых FPV-моделей до тяжёлых многоразовых разведывательных и ударных аппаратов с дальностью до 1000 км.

Умерь похоть, если хочешь стать президентом
Умерь похоть, если хочешь стать президентом продолжение главной темы
19:07 2219
Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов в Sea Breeze
Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов в Sea Breeze фото
20:41 1340
Доллар резко упал из-за планов Трампа
Доллар резко упал из-за планов Трампа
20:20 1547
Трамп и педофилы из «глубинного государства»
Трамп и педофилы из «глубинного государства» громкое дело
18:21 3289
Экс-боец ММА Джавид Рзаев лишен гражданства России
Экс-боец ММА Джавид Рзаев лишен гражданства России обновлено 21:06
21:06 4696
О резне в Сирии. «Людей убивают, как беззащитных животных»
О резне в Сирии. «Людей убивают, как беззащитных животных» горячая тема
17:39 4910
Шейх бен Заид приехал к Эрдогану. Связано ли это с Азербайджаном?..
Шейх бен Заид приехал к Эрдогану. Связано ли это с Азербайджаном?.. все еще актуально
17:25 4407
Министр нацбезопасности Израиля предложил ликвидировать аш-Шараа
Министр нацбезопасности Израиля предложил ликвидировать аш-Шараа видео; обновлено 21:09
21:09 11602
Пашинян: Мы получили предложение от США. Недоверие с Азербайджаном можно преодолеть
Пашинян: Мы получили предложение от США. Недоверие с Азербайджаном можно преодолеть обновлено 17:20
17:20 5326
Пашинян о том, чьи пограничники будут стоять в Зангезурском коридоре
Пашинян о том, чьи пограничники будут стоять в Зангезурском коридоре
16:24 5976
Азер Гасымлы в суде: Я не виновен, я потерпевший
Азер Гасымлы в суде: Я не виновен, я потерпевший
16:18 3030

ЭТО ВАЖНО

Умерь похоть, если хочешь стать президентом
Умерь похоть, если хочешь стать президентом продолжение главной темы
19:07 2219
Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов в Sea Breeze
Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов в Sea Breeze фото
20:41 1340
Доллар резко упал из-за планов Трампа
Доллар резко упал из-за планов Трампа
20:20 1547
Трамп и педофилы из «глубинного государства»
Трамп и педофилы из «глубинного государства» громкое дело
18:21 3289
Экс-боец ММА Джавид Рзаев лишен гражданства России
Экс-боец ММА Джавид Рзаев лишен гражданства России обновлено 21:06
21:06 4696
О резне в Сирии. «Людей убивают, как беззащитных животных»
О резне в Сирии. «Людей убивают, как беззащитных животных» горячая тема
17:39 4910
Шейх бен Заид приехал к Эрдогану. Связано ли это с Азербайджаном?..
Шейх бен Заид приехал к Эрдогану. Связано ли это с Азербайджаном?.. все еще актуально
17:25 4407
Министр нацбезопасности Израиля предложил ликвидировать аш-Шараа
Министр нацбезопасности Израиля предложил ликвидировать аш-Шараа видео; обновлено 21:09
21:09 11602
Пашинян: Мы получили предложение от США. Недоверие с Азербайджаном можно преодолеть
Пашинян: Мы получили предложение от США. Недоверие с Азербайджаном можно преодолеть обновлено 17:20
17:20 5326
Пашинян о том, чьи пограничники будут стоять в Зангезурском коридоре
Пашинян о том, чьи пограничники будут стоять в Зангезурском коридоре
16:24 5976
Азер Гасымлы в суде: Я не виновен, я потерпевший
Азер Гасымлы в суде: Я не виновен, я потерпевший
16:18 3030
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться