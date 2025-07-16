Зеленский: США хотят украинские дроны

США проявляют интерес к покупке украинских дронов, тогда как Киев стремится приобрести у Вашингтона системы вооружений для создания воздушного щита.

«Есть много дронов, которые есть только у нас. Мы обсуждали это с президентом Трампом. Я сказал, что хочу покупать у вас то, что есть только в США. Он ответил, что Америка заинтересована в наших беспилотниках. Я очень хочу, чтобы США помогли нам защитить небо — это крайне важно», — подчеркнул Зеленский.

С начала полномасштабной войны Украина не только активно использует беспилотники на фронте, но и фактически с нуля выстроила собственную дроновую индустрию.

По данным на 2025 год, в стране действуют более 200 компаний, занимающихся разработкой и производством БПЛА — от небольших стартапов до крупных частных производителей, сотрудничающих с государством в рамках военно-промышленного партнёрства.

Украина выпускает широкий спектр дронов: от малых FPV-моделей до тяжёлых многоразовых разведывательных и ударных аппаратов с дальностью до 1000 км.