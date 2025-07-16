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Нетаньяху готов к уступкам

20:10 1003

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение снова пойти на уступки по вопросу вывода войск ЦАХАЛа из сектора Газа в обмен на сделку по заложникам с ХАМАСом.

Об этом сообщил Ynet источник в Кабинете министров.

По его словам, это очень приближает стороны к соглашению, которое, по прогнозам, может быть достигнуто в ближайшее время.

В свою очередь начальник Генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир посетил подразделения в секторе Газа и провёл совещание с командующим Южным военным округом генерал-майором Янивом Ашуром.

Замир отметил, что возможное заключение обменной сделки станет возможным благодаря действиям солдат на поле боя. «Если соглашение будет достигнуто, мы остановимся и развернёмся по линиям, которые определит политическое руководство. Если сделки не будет, приказ — усилить боевые действия максимально», — заявил он.

Начальник Генштаба добавил, что окончательное решение станет известно в ближайшие дни.

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