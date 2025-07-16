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Доллар резко упал из-за планов Трампа

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Индекс доллара (DXY) снизился до минимума за сессию на 0,94%, достигнув отметки 97,71 пункта в 19:31 по Баку. К 18:42 по Баку падение замедлилось до 0,7%, и индекс отскочил до 97,94 пункта.

Тем временем золото прибавило в цене более 1,3%.

Bloomberg со ссылкой на источник в Белом доме сообщает, что президент США Дональд Трамп, возможно, скоро уволит председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Обсуждение этого шага состоялось во вторник вечером, 16 июля, с республиканцами в Конгрессе. Однако источник отмечает, что окончательного решения пока нет, и Трамп может изменить своё мнение.

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