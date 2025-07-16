Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов в Sea Breeze

Основатель Sea Breeze Эмин Агаларов проинформировал главу азербайджанского государства и председателя Халк Маслахаты Туркменистана о реализуемых и запланированных на предстоящий период проектах на территории курорта, расположенного на побережье Каспийского моря.

Центр отдыха находится в 30 минутах езды от Баку. Объединяющий на одной территории большое количество объектов недвижимости различных форматов, Sea Breeze считается уникальным проектом мирового масштаба. На сегодняшний день здесь сдано в пользование более 3 миллионов квадратных метров проектов жилой и коммерческой недвижимости, построено свыше 500 объектов недвижимости. Кроме того, планируется создать уникальный искусственный полуостров в форме полумесяца общей площадью 50 гектаров.

В Sea Breeze уже проживают 20 тысяч человек. К 2028 году их число превысит 50 тысяч. В целом, после полной реализации проекта здесь будут жить 500 тысяч человек.

Для создания в Sea Breeze комфортных условий жителям и гостям, а также эффективной организации их досуга создана необходимая инфраструктура. Под зоны отдыха, парки и пляжи здесь уже выделено более 150 гектаров, построены школа, детский сад, больница, высажено около 10 миллионов растений и деревьев, в результате общая площадь зон зеленых насаждений достигла 300 гектаров. Основные проекты Sea Breeze, занимающего сейчас площадь в 500 гектаров, расположены на береговой линии.

В настоящее время на территории Sea Breeze работой обеспечены 6560 человек, в будущем планируется значительно увеличить их число. Общий объем инвестиций в проект достиг уже 3 млрд долларов. В предстоящие пять лет планируется привлечь инвестиции в размере свыше 10 млрд долларов.