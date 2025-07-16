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Трамп критикует демократов из-за дела Эпштейна

21:22 113

Президент США Дональд Трамп назвал скандал вокруг публикации обвиненного в растлении малолетних американского финансиста Джеффри Эпштейна "новой мистификацией" Демократической партии.

"Мошенничества и мистификации - это все, на что способны демократы. Это все, что у них есть. Они не умеют управлять, вести политику и выбирать одерживающих победу кандидатов", - написал он в социальной сети Truth Social.

"Их новая афера - это то, что мы всегда будем называть мистификацией Джеффри Эпштейна", - добавил Трамп.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.

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