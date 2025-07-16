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Бывший владелец Ideal вышел на свободу

Инара Рафикгызы
21:38 2761

Бывший владелец сети магазинов İdeal (в настоящее время – Adore) Ильгар Исмайлов, осуждённый по обвинению в присвоении средств, освобождён досрочно, сообщает haqqin.az.

Соответствующее решение принял Бакинский апелляционный суд.

Основанием для решения послужили тот факт, что осуждённый отбыл более половины назначенного срока (6 лет лишения свободы), а также положительная характеристика из исправительного учреждения.

Судья Ибрагим Ибрагимли постановил считать оставшуюся часть наказания условной.

Отметим, что И. Исмайлов был арестован в апреле 2021 года.

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