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Зеленский представил новое правительство

обновлено 23:25
23:25 1157

Президент Украины Владимир Зеленский 16 июля представил фракции «Слуга народа» кандидатов в обновленный состав правительства.

Как сообщил глава фракции Давид Арахамия, Зеленский поблагодарил экс-премьера Дениса Шмыгаля за работу и представил нового главу Кабмина — Юлию Свириденко.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров станет первым вице-премьером. Сам Шмыгаль выдвинут на пост министра обороны. Министерства экономики, экологии и аграрной политики объединят под руководством Алексея Соболева. Его заместитель Тарас Качка займет пост вице-премьера по европейской интеграции.

Минсоцполитики переименуют в Министерство социальной политики, семьи и единства. Его возглавит Денис Улютин. Светлана Гринчук станет министром энергетики вместо Германа Галущенко, которого планируют назначить главой Минюста.

Министр культуры пока не назначен, поиск кандидата продолжается. От этого ведомства отделят стратегические коммуникации и информационную политику.

В своих должностях остаются министры внутренних и иностранных дел, финансов, здравоохранения, образования, спорта, по делам ветеранов и по восстановлению территорий.

Голосование за утверждение нового состава Кабмина назначено на 17 июля.

*** 21:44

Президент Украины Владимир Зеленский предложил кандидатуру Дениса Шмыгаля на пост министра обороны. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в своём Telegram-канале.

«Сегодня я уже подписал документы в Верховную Раду о Денисе Шмыгале как новом министре обороны», — заявил Зеленский.

Ранее в среду Верховная Рада отправила Шмыгаля в отставку с должности премьер-министра, что повлекло за собой отставку всего состава правительства. До сегодняшнего дня Минобороны возглавлял Рустем Умеров.

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