Зеленский представил новое правительство

Президент Украины Владимир Зеленский 16 июля представил фракции «Слуга народа» кандидатов в обновленный состав правительства.

Как сообщил глава фракции Давид Арахамия, Зеленский поблагодарил экс-премьера Дениса Шмыгаля за работу и представил нового главу Кабмина — Юлию Свириденко.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров станет первым вице-премьером. Сам Шмыгаль выдвинут на пост министра обороны. Министерства экономики, экологии и аграрной политики объединят под руководством Алексея Соболева. Его заместитель Тарас Качка займет пост вице-премьера по европейской интеграции.

Минсоцполитики переименуют в Министерство социальной политики, семьи и единства. Его возглавит Денис Улютин. Светлана Гринчук станет министром энергетики вместо Германа Галущенко, которого планируют назначить главой Минюста.

Министр культуры пока не назначен, поиск кандидата продолжается. От этого ведомства отделят стратегические коммуникации и информационную политику.

В своих должностях остаются министры внутренних и иностранных дел, финансов, здравоохранения, образования, спорта, по делам ветеранов и по восстановлению территорий.

Голосование за утверждение нового состава Кабмина назначено на 17 июля.