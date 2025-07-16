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Кремль о заявлениях Пашиняна

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит развивать двусторонние отношения с Арменией, несмотря на обсуждение возможного выхода Еревана из ОДКБ.

"Они интересуются ШОС, то есть они ведут разновекторную политику, как им кажется. Но мы, конечно, заинтересованы в максимальном взаимодействии по всем векторам, по всем направлениям, и помимо многостороннего формата нас все равно объединяют очень тесные двусторонние отношения, - отметил представитель Кремля в комментарии радиостанции "Маяк". - И мы намерены их дальше развивать."

"Последние несколько лет мы наблюдаем стремление к балансированию на разных направлениях. Мы знаем, что конкретно, например, приносит Армении членство в ЕАЭС, - подчеркнул Песков. - Мы посмотрим, что конкретно будет приносить сближение с ЕС. Здесь же все познается в сравнении".

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня на пресс-конференции заявил, что считает более вероятным выход Армении из ОДКБ, чем разморозку ее отношений с организацией.

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