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Обстрел Израиля из Йемена

22:02 616

Израильские военные зафиксировали новый ракетный обстрел со стороны Йемена.

Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Согласно ее заявлению, в сторону Израиля была запущена одна ракета, военные начали ее перехват.

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