Обстрел Израиля из Йемена

Израильские военные зафиксировали новый ракетный обстрел со стороны Йемена.
Об этом сообщила армейская пресс-служба.
Согласно ее заявлению, в сторону Израиля была запущена одна ракета, военные начали ее перехват.
Израильские военные зафиксировали новый ракетный обстрел со стороны Йемена.
Об этом сообщила армейская пресс-служба.
Согласно ее заявлению, в сторону Израиля была запущена одна ракета, военные начали ее перехват.
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