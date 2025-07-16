Сборная Азербайджана на церемонии открытия Универсиады в Германии

В начале церемонии гостей поприветствовал Хендрик Вюст - премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия, которая принимает нынешнюю Универсиаду. Все города, в которых пройдут соревнования, кроме Берлина, расположены в этом регионе.
После исполнения музыкальных композиций начался парад атлетов. Сборная Азербайджана вышла на арену шестой. Знаменосцами были гимнастка Ляман Алимурадова и таэквондист Эльтадж Гафаров.
*** 22:11
В Дуйсбурге на стадионе «Шауйнсланд-Райзен-Арена» начинается церемония открытия 32-х Всемирных летних студенческих игр, в которых примут участие спортсмены из 116 стран, в том числе и Азербайджана.
«Шауйнсланд-Райзен-Арена» – домашний стадион футбольного клуба «Дуйсбург», построенный в 2003 году и вмещающий 31 тысячу зрителей. Город Дуйсбург уже имеет опыт проведения Универсиады. Игры проходили здесь в 1989 году.
На Универсиаде, которая завершится 27 июля, Азербайджан представит 71 спортсмен. Они будут соревноваться в 12 видах спорта.
Это - дзюдо, таэквондо, легкая атлетика, плавание, художественная гимнастика, академическая гребля, бадминтон, настольный теннис, фехтование, стрельба из лука, пляжный волейбол и теннис.
Помимо Дуйсбурга, Игры пройдут в Эссене, Бохуме, Хагене, Мюльхайме и Берлине.