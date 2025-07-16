Сборная Азербайджана на церемонии открытия Универсиады в Германии

В начале церемонии гостей поприветствовал Хендрик Вюст - премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия, которая принимает нынешнюю Универсиаду. Все города, в которых пройдут соревнования, кроме Берлина, расположены в этом регионе. После исполнения музыкальных композиций начался парад атлетов. Сборная Азербайджана вышла на арену шестой. Знаменосцами были гимнастка Ляман Алимурадова и таэквондист Эльтадж Гафаров.

*** 22:11 В Дуйсбурге на стадионе «Шауйнсланд-Райзен-Арена» начинается церемония открытия 32-х Всемирных летних студенческих игр, в которых примут участие спортсмены из 116 стран, в том числе и Азербайджана.