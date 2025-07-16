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Сборная Азербайджана на церемонии открытия Универсиады в Германии

ФОТО
Эльмир Алиев, отдел спорта
22:48 713

В начале церемонии гостей поприветствовал Хендрик Вюст - премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия, которая принимает нынешнюю Универсиаду. Все города, в которых пройдут соревнования, кроме Берлина, расположены в этом регионе.

После исполнения музыкальных композиций начался парад атлетов. Сборная Азербайджана вышла на арену шестой. Знаменосцами были гимнастка Ляман Алимурадова и таэквондист Эльтадж Гафаров.

*** 22:11

В Дуйсбурге на стадионе «Шауйнсланд-Райзен-Арена» начинается церемония открытия 32-х Всемирных летних студенческих игр, в которых примут участие спортсмены из 116 стран, в том числе и Азербайджана.

«Шауйнсланд-Райзен-Арена» – домашний стадион футбольного клуба «Дуйсбург», построенный в 2003 году и вмещающий 31 тысячу зрителей. Город Дуйсбург уже имеет опыт проведения Универсиады. Игры проходили здесь в 1989 году.

На Универсиаде, которая завершится 27 июля, Азербайджан представит 71 спортсмен. Они будут соревноваться в 12 видах спорта.

Это - дзюдо, таэквондо, легкая атлетика, плавание, художественная гимнастика, академическая гребля, бадминтон, настольный теннис, фехтование, стрельба из лука, пляжный волейбол и теннис.

Помимо Дуйсбурга, Игры пройдут в Эссене, Бохуме, Хагене, Мюльхайме и Берлине.

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