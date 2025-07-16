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Лондон может ввести санкции против министра обороны Израиля

22:17 723

Глава МИД Великобритании Дэвид Ламми заявил, что не исключает санкции против министра обороны Израиля Исраэля Каца, если тот реализует план по переселению палестинцев в лагерь в Рафахе. Об этом сообщает Bloomberg.

Ранее Кац поручил военным подготовиться к созданию так называемого «гуманитарного города» в этом районе. По словам министра, палестинцев планируют размещать там после проверки служб безопасности. Им не разрешат покидать территорию лагеря.

Ламми назвал эти заявления неприемлемыми, отметив, что «никто не должен говорить о фактическом содержании людей», и осудил подобную инициативу.

На вопрос о возможных санкциях против Каца он ответил, что не может комментировать ограничения, находящиеся на рассмотрении, но напомнил о прежних аналогичных мерах против других израильских министров.

Ранее Великобритания, Австралия, Канада, Новая Зеландия и Норвегия ввели санкции против Итамара Бен-Гвира и Бецалеля Смотрича. США раскритиковали этот шаг, сочтя его не способствующим усилиям по прекращению огня.

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