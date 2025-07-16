Лондон может ввести санкции против министра обороны Израиля

Глава МИД Великобритании Дэвид Ламми заявил, что не исключает санкции против министра обороны Израиля Исраэля Каца, если тот реализует план по переселению палестинцев в лагерь в Рафахе. Об этом сообщает Bloomberg.

Ранее Кац поручил военным подготовиться к созданию так называемого «гуманитарного города» в этом районе. По словам министра, палестинцев планируют размещать там после проверки служб безопасности. Им не разрешат покидать территорию лагеря.

Ламми назвал эти заявления неприемлемыми, отметив, что «никто не должен говорить о фактическом содержании людей», и осудил подобную инициативу.

На вопрос о возможных санкциях против Каца он ответил, что не может комментировать ограничения, находящиеся на рассмотрении, но напомнил о прежних аналогичных мерах против других израильских министров.

Ранее Великобритания, Австралия, Канада, Новая Зеландия и Норвегия ввели санкции против Итамара Бен-Гвира и Бецалеля Смотрича. США раскритиковали этот шаг, сочтя его не способствующим усилиям по прекращению огня.